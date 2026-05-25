iOS 27 otevře v EU na iPhone dveře pro Google Cast! AirPlay už nemusí být jedinou volbou

Apple se kvůli evropskému Aktu o digitálních trzích zřejmě chystá k další změně, která by ještě před pár lety působila skoro nemyslitelně. Podle Marka Gurmana z Bloombergu totiž iOS 27 může přinést systémovou podporu alternativ k AirPlay. Jinými slovy, uživatelé by si mohli jako výchozí řešení pro streamování videa, fotek nebo zvuku z iPhonu nastavit i jiné protokoly, například Google Cast.
AirPlay je dnes v rámci Apple ekosystému naprosto přirozená věc. Pokud máte Apple TV, HomePod, kompatibilní televizi nebo reproduktor, vše funguje velmi pohodlně a bez velkého přemýšlení. Problém nastává ve chvíli, kdy narazíte na zařízení, které AirPlay nepodporuje, ale umí Google Cast. A že jich není málo. Stačí se podívat třeba na hotely, levnější chytré televize nebo některé reproduktory, kde je právě Google Cast často mnohem běžnější než AirPlay.
Podle Gurmana Apple pracuje na tom, aby mohly služby třetích stran využívat iOS na nativní úrovni. To by znamenalo, že Google Cast nebo teoreticky i jiné streamovací protokoly by nebyly jen nějakou funkcí schovanou uvnitř konkrétní aplikace, ale mohly by se stát systémovou volbou. Uživatel by si tak mohl nastavit, přes co chce obsah z iPhonu posílat na televizi nebo reproduktor, podobně jako dnes v EU může řešit alternativní obchody s aplikacemi či jiné změny vynucené regulací.
Je ale potřeba dodat jednu důležitou věc. Vše nasvědčuje tomu, že pokud tato novinka dorazí, bude se minimálně zpočátku týkat hlavně Evropské unie. Právě DMA totiž Apple tlačí k tomu, aby některé své systémové funkce otevřel konkurenci. Uživatelé mimo EU by tak na nativní Google Cast v iOS 27 zatím příliš spoléhat neměli, pokud se Apple nerozhodne funkci rozšířit globálně dobrovolně.
Z praktického pohledu by ale šlo o velmi příjemnou změnu. Google Cast je mimořádně rozšířený a možnost používat jej přímo ze systému by odstranila jednu z otravných bariér mezi Apple světem a zbytkem chytré elektroniky. Nemuseli byste řešit, zda televize podporuje AirPlay, zda aplikace umí vlastní odesílání nebo zda nezbývá jen Bluetooth. iPhone by jednoduše uměl komunikovat s širším spektrem zařízení.
Pro Apple to samozřejmě není změna, kterou by dělal z čiré dobroty srdce. Stejně jako u dalších evropských úprav jde primárně o reakci na regulaci. Přesto z toho mohou uživatelé vytěžit něco velmi užitečného. Pokud iOS 27 skutečně umožní nastavit Google Cast jako systémovou alternativu k AirPlay, půjde o jednu z těch novinek, které možná nebudou na keynote znít nejvíc sexy, ale v každodenním životě mohou být sakra praktické.