watchOS 27 má zlepšit měření tepu. AI zdravotní kouč si ale možná dá na čas

Apple má letos u watchOS 27 vsadit spíš na klidnější evoluci než na velkou revoluci. Podle reportéra Marka Gurmana z Bloombergu se totiž nová verze systému pro Apple Watch zaměří hlavně na stabilitu, výkon a menší vylepšení. Jedna zdravotní novinka by ale přesto mohla být poměrně zajímavá. Apple má totiž výrazně zlepšit měření srdečního tepu.
Detaily zatím nejsou příliš konkrétní, takže nevíme, zda půjde o častější aktualizaci dat, přesnější vyhodnocování během pohybu, lepší práci s výkyvy tepu nebo kombinaci více změn najednou. Dávalo by ale smysl, kdyby se Apple pokusil posunout právě tuto oblast na co nejvyšší úroveň. Apple Watch totiž sice patří mezi nejpopulárnější zdravotní zařízení na trhu, jenže konkurence typu WHOOP často boduje tím, že umí nabídnout podrobnější a pravidelněji aktualizované metriky.
Zlepšení měření tepu by navíc velmi dobře zapadalo do širších zdravotních plánů Applu. Už delší dobu se totiž mluví o interním projektu Mulberry, tedy AI zdravotním kouči, který by měl pracovat s daty z aplikace Zdraví a uživateli nabízet personalizovanější doporučení. Teoreticky by tak Apple mohl spojit přesnější data z hodinek s chytřejší interpretací v iPhonu, což je směr, který dává u Apple Watch obrovský smysl.
Fotogalerie
Jenže u samotného AI kouče to podle všeho nebude tak rychlé. Projekt měl sice původně dorazit už dříve společně s přepracovanou aplikací Zdraví, ale Apple jej postupně odložil a zřejmě i osekal. Gurman navíc nyní tvrdí, že funkce spojené s Mulberry pravděpodobně nedorazí hned při vydání iOS 27, ale až později v jeho aktualizačním cyklu. Klidně tedy může jít o iOS 27.1, iOS 27.4 nebo některou meziverzi.
Důvod má být jednoduchý. Apple si údajně nebyl jistý, že je jeho zdravotní AI kouč dostatečně konkurenceschopný vůči podobným placeným službám na trhu, a raději si vzal více času, což je u zdravotních funkcí vlastně pochopitelné. Pokud totiž má Apple něco takového spustit, musí to fungovat opravdu přesvědčivě.
watchOS 27 tak možná nebude systém, který na pódiu WWDC vyvolá obrovské nadšení. Pokud ale skutečně přinese přesnější měření tepu a připraví půdu pro chytřejší práci se zdravotními daty, může jít o velmi důležitý krok. Apple Watch totiž už dávno nejsou jen prodlouženou rukou iPhonu. Čím dál víc se z nich stává osobní zdravotní hlídač, a právě v tom má Apple pořád obrovský prostor růst.