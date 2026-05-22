Na tyto iPhone už nepůjde nainstalovat iOS 27!

J. Jiří Filip
Do představení iOS 27 zbývá už jen pár týdnů a čím blíž je WWDC 2026, tím víc se začíná řešit nejen to, jaké novinky Apple ukáže, ale také to, na jaké iPhony se nový systém vůbec dostane. A podle nejnovějších úniků to tentokrát nemusí být úplně příjemná zpráva pro majitele starších modelů. iOS 27 by totiž mohl ukončit podporu hned čtyř zařízení, která ještě iOS 26 bez problémů zvládají.

S informací přišel leaker Instant Digital na čínské sociální síti Weibo, podle kterého má iOS 27 vyžadovat minimálně iPhone 12 nebo novější. Pokud se jeho seznam potvrdí, nový systém už nedostanou iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max a také iPhone SE 2. generace. Právě tyto modely přitom stále patří mezi poměrně rozšířené telefony, takže by se změna dotkla nemalého počtu uživatelů.

Apple samozřejmě kompatibilitu oficiálně potvrdí až během WWDC, která odstartuje 8. června. Není ale ničím výjimečným, že firma po několika letech některé starší modely odstřihne. Loni se podobný osud týkal generace iPhonu XS, takže pokud by se letošní únik potvrdil, šlo by už o druhý rok v řadě, kdy Apple z podpory velké aktualizace vyřadí několik zařízení najednou.

Pro majitele zmíněných iPhonů by to ale neznamenalo, že jejich telefony ze dne na den přestanou fungovat. Apple by měl iOS 26 dál udržovat pomocí bezpečnostních záplat a oprav chyb, jen už by na tyto modely nedorazily hlavní novinky iOS 27. A právě těch se letos očekává poměrně dost. Mluví se o výrazně přepracované Siri, změnách designu ve stylu Liquid Glass a dalších funkcích navázaných na Apple Intelligence.

Tady je ovšem potřeba dodat ještě jednu důležitou věc. I když váš iPhone iOS 27 dostane, neznamená to automaticky, že si užijete všechny jeho největší novinky. Řada hlavních funkcí má být totiž postavena právě na Apple Intelligence, která už dnes vyžaduje minimálně iPhone 15 Pro nebo novější. Jinými slovy, i majitelé podporovaných starších modelů mohou dostat spíš osekanější verzi systému.

Pokud tedy používáte iPhone 11 nebo iPhone SE 2. generace, bude letošní WWDC rozhodně stát za pozornost. Apple sice zatím nic nepotvrdil, ale pokud se únik ukáže jako přesný, iOS 26 pro tyto modely zůstane poslední velkou verzí systému.

