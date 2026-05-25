Apple chystá tajemnou AI novinku. Nová doména před WWDC budí velká očekávání

Vše o Apple
J. Jan Vajdák
Apple začal připravovat novou doménu genai.apple.com. Zatím sice nevede na žádnou aktivní webovou stránku, ale její nasazení na firemní servery pouhé týdny před vývojářskou konferencí WWDC budí velká očekávání. Zkratka zcela zjevně odkazuje na generativní umělou inteligenci. Tu v posledních letech ve velkém proslavily nástroje jako ChatGPT nebo Claude.

Chytrá Siri i nová úroveň zpřístupnění

Jablečná společnost už provozuje samostatnou stránku věnovanou Apple Intelligence. Účel zbrusu nové adresy tak zatím není zcela jasný. Očekávané operační systémy v čele s iOS 27 ovšem přinesou (snad konečně) výrazně vylepšenou Siri. Ta nově získá mj. detailní povědomí o dění na obrazovce.

Prostřednictvím zcela nové vyhrazené aplikace navíc uživatelům umožní plynulou a přirozenou konverzaci. Umělá inteligence posílí i důležité funkce zpřístupnění. Dokáže automaticky vygenerovat titulky k natáčeným videím a nabídne přirozenější hlasové ovládání. Telefon tak snadno poslechne pokyny k otevření konkrétní fialové složky nebo vyhledání nejlepší restaurace v mapách.

Užitečné detaily pro každý den

Chytré novinky zasáhnou i další systémové aplikace. Umělá inteligence výrazně zjednoduší tvorbu zkratek a usnadní generování průkazů v Peněžence. Prohlížeč Safari zase zvládne automaticky a logicky pojmenovávat otevřené skupiny panelů. Velkého vylepšení se dočká i vizuální inteligence. Uživatelé si přes fotoaparát snadno naskenují nutriční štítky na potravinách. Stejně rychle půjde uložit veškeré textové údaje z papírové vizitky přímo do telefonních kontaktů.

Příprava takto specifické domény ukazuje dle mého na jasnou snahu Applu vyčlenit své pokročilé generativní nástroje do ucelené kategorie a věnovat jim na červnové konferenci maximální možnou pozornost. Nutno říct, že má Apple co dohánět. Využili byste chytré skenování pro ukládání papírových vizitek, nebo si podobné údaje do telefonu raději zadáváte ručně?

Zdroj
