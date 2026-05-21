iOS 27 přinese funkci, kterou ocení každý! iPhone vám otitulkuje i soukromá videa

Apple tento týden poodhalil zcela nové funkce pro Zpřístupnění, které dorazí v iOS 27 letos na podzim. Velkou pozornost budí mezi fanoušky především automatické generování titulků pro soukromá videa.
Přepis řeči přímo v zařízení
Nová funkce využije pokročilé rozpoznávání řeči přímo na samotném zařízení. Zvládne tak automaticky přepsat mluvené slovo u videí, která dosud žádné titulky neměla. Nástroj si poradí se záznamy natočenými přímo na iPhonu, s klipy přijatými od rodiny a přátel i s běžným online streamem. Zpočátku ovšem bude tato novinka dostupná pouze pro angličtinu ve Spojených státech a Kanadě.
Apple garantuje, že veškeré generování textu probíhá čistě lokálně a žádná data se neodesílají na cizí servery. Vzhled titulků si navíc půjde snadno upravit přímo v nabídce přehrávání videa nebo v systémovém nastavení. Funkce zamíří na iPhone, iPad, Mac, Apple TV i Vision Pro. Podle všeho tak bude pevnou součástí očekávaných podzimních systémů v čele s iOS 27.
Všechny tyto softwarové novinky odhalí Apple už brzy během své úvodní prezentace na vývojářské konferenci WWDC 2026. Ta oficiálně odstartuje v pondělí 8. června v 19 hodin našeho času. Brzy se tak dozvíme i další přesné detaily o fungování této funkce.
Automatické doplňování titulků do zcela soukromých videoklipů bude dle mého obrovským přínosem pro všechny, kteří běžně sledují doručený obsah na telefonu v hlučném prostředí nebo s trvale vypnutým zvukem. Sledujete videa na sociálních sítích nebo ve zprávách častěji se zapnutým zvukem, nebo raději spoléháte výhradně na psaný text?