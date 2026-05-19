iOS 27 přinese konec překlepů a pravopisných chyb

Apple v iOS 27 podle Bloombergu výrazně rozšíří své AI nástroje pro psaní a míří tím na oblast, kde dosud kralují externí služby typu Grammarly. Novinkou má být dedikovaný AI gramatický kontrolor, který se stane součástí širší sady funkcí Apple Intelligence. Jde o další krok v evoluci nástrojů Writing Tools, které už dnes umí texty přepisovat, upravovat tón nebo generovat návrhy. V iOS 27 ale Apple posouvá celou funkci o úroveň výš – směrem k plnohodnotné jazykové korekci v reálném čase. Je nicméně otázkou, jaké všechny jazyky dostanou podporu této novinky.
V praxi má vše fungovat poměrně jednoduše. Při psaní v aplikacích jako Zprávy, Mail nebo dalších textových polích se objeví nové rozhraní, které nabídne návrhy úprav přímo nad klávesnicí. Uživatel konkrétně uvidí originální text a vedle něj doporučené změny, přičemž bude možné je postupně přijímat, odmítat, nebo schválit všechny najednou. Apple navíc testuje poloprůhledné menu, které se vysune ze spodní části obrazovky a přehledně zobrazí všechny problematické pasáže v textu. Uživatel se mezi nimi může pohybovat a upravovat konkrétní části, které systém vyhodnotí jako stylisticky nebo gramaticky problematické.
Vedle toho Apple rozšiřuje i samotné psací nástroje. V systému se objevuje například přepínač „Write With Siri“ přímo nad klávesnicí a také možnost „Help Me Write“, která se aktivuje ve chvíli, kdy je Siri spuštěná v aktivním textovém poli. To všechno naznačuje, že Apple chce smazat hranici mezi klasickým psaním a AI asistencí. Důležité je i to, že Apple už sice nabízí základní kontrolu pravopisu, ale nová funkce míří výrazně dál k plnohodnotné gramatické analýze a stylistickým úpravám v duchu moderních AI modelů. V podstatě tak vzniká konkurent pro nástroje, které byly dosud samostatným produktem.
Apple zároveň plánuje další AI vylepšení napříč systémem od Fotek až po Fotoaparát, ale Writing Tools a gramatický checker patří k těm funkcím, které mají největší potenciál změnit každodenní používání iPhonu. Oficiální představení má proběhnout na WWDC keynote 8. června, kde Apple ukáže, jak hluboko chce Apple Intelligence integrovat do běžné práce s textem.