Apple sice s Apple Intelligence zaspal, Macy však světu AI zcela dominují

Když se podíváte na Apple Intelligence, pravděpodobně mi dáte za pravdu, když řeknu, že s ní Apple dost zásadně zaspal a to snad po všech směrech. Funkcí, které tento jeho AI balík obsahuje, je totiž zatím relativně málo a v porovnání s tím, co dnes nabízí například Samsung na mobilu, Apple vypadá, jako by se právě učil chodit. Chytré návrhy textu, pár triků s fotkami a obrázky spolu s pár dalšími drobnostmi je v tuto chvíli jeho pomyslné maximum. Jinak tomu bohužel není ani v případě Siri, na kterou stále čekáme. Na podzim by sice měla dorazit v podstatně lepší verzi než na kterou jsme zvyklí nyní, ale zatím nikdo netuší, v jakém stavu skutečně dorazí a hlavně, jestli vůbec bude mluvit česky tak, aby to dávalo smysl běžnému uživateli. Takže ano, na první pohled Apple v AI závodě trochu zaspal.
Jenže čím dál tím víc mi přijde, že tento první pohled je dost matoucí. Zatímco Apple Intelligence totiž vypadá skromně, Macy (zejména pak Mac mini) zůstávají díky důrazu Applu na skvělou podporu AI u čipů Apple Silicon nepřekonatelné. Pokud například sledujete lokální AI modely, které vyšly v posledních týdnech, téměř všechny běží, nebo alespoň zprvu jen běžely, právě na Macu. Perplexity s jeho Personal Computer, Clawdbot od OpenClaw, Manus od Mety – všechny tyto nástroje potřebují výkon, který Apple skrze Macy velkoryse poskytuje. A kdo někdy zkoušel spustit podobný model na jiném stroji, ví, že bez Macu se to často ani nerozběhne.
Fotogalerie
Takže zatímco konkurence na telefonu už dnes dokáže chytře reagovat, generovat text, navrhovat řešení a překonávat překlepy, Apple zůstává na druhé koleji. Ale paradoxně jej tato kolej může minimálně v rámci počítačového AI dovést až k pomyslné výhře, jelikož hardwarově je stále králem. Lokální AI modely na Macu běží hladce, rychle a stabilně a bez jakékoliv nadsázky se tak dá říci, že když se podíváte na všechno, co se vydává v poslední době, je jasné, že kdo má Mac, má dnes v podstatě monopol na komfortní lokální AI.
Apple tedy určitě trochu zaspal softwarově, ale hardwarově dominuje. A kdo ví, možná že na podzim, až přijde nová Siri, se oboje konečně setká a Apple se stane extrémně silným AI hráčem. Zatím však platí jednoduchá rovnice: zatímco telefonní AI konkurence je rychlá a okatá, Apple má sílu, kterou nikdo jiný nenabídne a právě ta mu může otevřít úplně nové možnosti, i když teď vypadá, že je ve hře pozadu.