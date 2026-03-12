Mac mini jako váš osobní AI mozek? Perplexity z něj svou novinkou dělá počítač, který pracuje nonstop

Zdá se, že nenápadný Mac mini začíná v éře umělé inteligence získávat úplně novou roli. Společnost Perplexity AI totiž před pár hodinami představila projekt s názvem Personal Computer, který z tohoto malého desktopu dělá jakéhosi osobního AI agenta běžícího 24 hodin denně. Ve své podstatě se tak jedná o odpověď na populární OpenClaw, byť v podání Perplexity komplexnější.
Princip celé myšlenky je poměrně jednoduchý. Uživatel má doma nebo v kanceláři zapnutý Mac mini, který běží nepřetržitě a slouží jako lokální „centrum“ pro práci s umělou inteligencí s tím, že je tento počítač propojený s aplikacemi, soubory i pracovními relacemi uživatele a zároveň komunikuje se zabezpečenými servery Perplexity.
Výsledkem je systém, který může fungovat jako osobní digitální agent, jelikož dokáže pracovat s lokálními soubory, komunikovat s aplikacemi a zároveň využívat cloudové AI služby. Uživatel se k němu navíc může připojit prakticky odkudkoliv, ať už z telefonu, tabletu nebo jiného počítače.
Podle Perplexity běží celý systém v zabezpečeném prostředí a je navržen tak, aby zůstal maximálně osobní. Jinými slovy, váš Mac mini může fungovat jako trvale dostupný AI „mozek“, který má přístup k vašim datům a dokáže vám pomáhat napříč aplikacemi i soubory.
Zatím jde ale spíše o první krok. Perplexity AI sice novinku oficiálně oznámila, přístup do programu však zatím získají jen vybraní uživatelé. Zájemci se mohou zapsat na čekací listinu, přičemž první skupina testerů by měla dostat speciální podporu a nástroje pro práci se systémem.
I tak je však, že Mac mini začíná být v AI světě vnímán jako ideální základ pro menší lokální servery. Díky kompaktním rozměrům, nízké spotřebě a relativně vysokému výkonu se totiž skvěle hodí pro nepřetržitý provoz. Z toho ostatně těží i OpenClaw, který vlnu zájmu o Macy mini v posledních týdnech spustil. A co vy, je pro vás něco podobného zajímavé?