Meta promění váš Mac v domácího AI agenta

S domácími AI agenty běžícími lokálně se v posledních týdnech roztrhnul pytel. Poté, co tuto možnost zpopularizovalo řešení OpenClaw a poté na něj navázalo Perplexity totiž přichází s víceméně stejným nápadem i AI startup Manus, který se loni stal součástí Meta. Jeho verze se jmenuje My Computer a cíl pak proměnit váš Mac nebo PC v osobního AI asistenta, který dokáže pracovat s vašimi soubory, spouštět příkazy a automatizovat nudné, opakující se úkoly přímo na vašem počítači.
Oproti klasickým AI řešením, která žijí v cloudu, „My Computer“ funguje přímo s tím, co máte lokálně. Manus tak dokáže spouštět příkazy v terminálu, číst, analyzovat a upravovat soubory, nebo ovládat aplikace, aniž byste museli cokoliv nahrávat někam do internetu. Jedná se tedy o řešení, které může výrazně ušetřit čas a nervy.
Praktické příklady, které Meta vytáhla z rukávu, navíc ukazují, že nejde jen o marketingové řeči. Květinářka s tisíci fotografiemi kytic, pokojových rostlin nebo snímků od zákazníků díky této novince například nemusí trávit hodiny tříděním. Stačí, když Manus řekne „uspořádej mi fotky z květinářství“ a během pár minut z chaosu vznikne přehledná knihovna s jednotlivými kategoriemi. Podobně třeba účetní, která potřebuje přejmenovat stovky faktur podle standardního formátu, tohle zvládne s pár příkazy během chvilky, místo aby strávila odpoledne manuálně. Meta teda vše prezentuje de facto „jen“ jako zásadní usnadnění vašich klasických pracovních úkonů, což zní rozhodně zajímavě.
Novinka je zatím dostupná pro Macy s čipy Apple Silicon, jelikož jednou z jejich předností jsou právě rychlé lokální výpočty, díky čemuž může AI pracovat přímo na stroji, aniž by ztrácela výkon. Do budoucna se nicméně počítá i s podporou Windows PC, byť bližší časový harmonogram k dispozici není. Jestli tedy patříte mezi ty, co stále hledají způsob, jak konečně zkrotit chaotické složky, hromady dokumentů a nekonečné úkoly, možná je právě „My Computer“ přesně tím, co jste čekali. Já si jej v následujících dnech určitě vyzkouším, protože po letech focení fotek do recenzí už mě docela jejich třídění po tématických celcích unavuje. A kdo ví, třeba tu ve výsledku budou právě podobné drobnosti, které v budoucnu změní vnímání AI světa nejvíce. Více informací o novince naleznete zde.