iPhone zachránil život ženě po pádu auta ze srázu. Nehodu automaticky nahlásil záchranářům

Funkce Detekce autonehody, kterou Apple před několika lety přidal do iPhonů a Apple Watch, má na kontě další zachráněný život. Tentokrát pomohla ženě z britského hrabství Denbighshire, jejíž auto sjelo ze silnice a zřítilo se přibližně sto metrů po horském svahu. Nehoda přitom skončila až požárem vozu, který začal hořet krátce poté, co se řidičce podařilo dostat ven.
K celé události došlo na klikaté horské silnici, kde žena ztratila kontrolu nad řízením. Auto následně několikrát narazilo do terénu a sjelo hluboko pod úroveň silnice. Právě v takových situacích bývá největším problémem to, že havárii často nikdo nevidí a zraněný člověk si nedokáže přivolat pomoc sám. A právě v tuto chvíli zasáhl iPhone.
Jakmile zařízení vyhodnotilo prudký náraz a převrácení vozu jako vážnou autonehodu, automaticky aktivovalo funkci Detekce autonehody. iPhone nejprve zobrazil upozornění a spustil hlasitý alarm. Jelikož žena na výzvu nereagovala, telefon automaticky kontaktoval záchranné složky a odeslal jim přesnou polohu nehody. Na místo následně dorazili hasiči, horská služba i záchranáři.
Řidička později pro BBC uvedla, že právě rychlé přivolání pomoci mohlo rozhodnout o jejím přežití. „Jsem Applu vděčná za to, co iPhone udělal. Nemyslím si, že bych se jinak pomoci dočkala tak rychle,“ uvedla. Přesto ji čekala velmi dlouhá rekonvalescence. Po nehodě strávila čtyři měsíce v nemocnici a podstoupila několik operací. Nehoda jí způsobila vážná poranění páteře a kotníku.
Funkce Detekce autonehody se objevila poprvé u řady iPhone 14 a hodinek Apple Watch Series 8 spolu s modelem Apple Watch Ultra. Apple při jejím vývoji využil kombinaci akcelerometru, gyroskopu, mikrofonů, GPS a pokročilých algoritmů strojového učení. Zařízení díky tomu dokáže rozpoznat typické vzorce vážných autonehod včetně prudkého zpomalení, převrácení nebo nárazu.
Zajímavé je, že systém funguje i bez aktivního používání telefonu. Pokud například iPhone zůstane po nárazu v kapse nebo v držáku auta a uživatel není schopen reagovat, zařízení automaticky kontaktuje tísňovou linku a zároveň odešle polohu nehody nouzovým kontaktům.