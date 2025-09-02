Zavřít reklamu

Detekce autonehody z iPhone 14 zachránila život mladé řidičce

Jan Vajdák
Funkce Crash Detection v iPhonu znovu prokázala svou užitečnost. Podle stanice WFMJ se začátkem srpna šestnáctiletá Lindsay Leskovac vracela pozdě večer domů, když usnula za volantem. Její vůz havaroval a mladá řidička utrpěla vážná zranění v podobě zlomeniny obou nohou, poranění krční páteře. Po nehodě navíc ztratila vědomí. Naštěstí měla Lindsay u sebe iPhone 14, který po nárazu automaticky vytočil tísňovou linku 911 a poslal záchranáře přímo na místo nehody. Její matka přiznala, že o této funkci nevěděla, a byla šokována, když se dozvěděla, že hovor neuskutečnila žádná osoba, ale samotný telefon.

Zjistila jsem, že iPhony od modelu 14 mají funkci Crash Detection, pokud je v nastavení zapnutá. Jsem přesvědčená, že to mé dceři zachránilo život,“ uvedla matka řidičky. Apple vybavuje touto technologií nejen iPhony, ale i Apple Watch. Crash Detection lze aktivovat v Nastavení > Tísňové SOS > Zapnout volání po vážné autonehodě. Funkce je dostupná na iPhonech 14 a novějších (s iOS 16 nebo vyšším), Apple Watch Series 8 a novějších, Apple Watch SE (2. generace) a Apple Watch Ultra s watchOS 9 nebo novějších. Příběhy, jako je ten Lindsay, ukazují, jak velký vliv může mít propojení softwaru a hardwaru na záchranu lidského života. Ačkoliv už Crash Detection zaznamenala i falešné poplachy, tento případ je dalším důkazem, že má smysl ji mít vždy zapnutou.

Zdroj
