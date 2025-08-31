Apple Watch Ultra 3: Čekají nás nejzajímavější změny za poslední roky?

Do představení Apple Watch Ultra 3 zbývá méně než dva týdny. Na akci Awe Dropping, která proběhne 9. září, se očekává několik zásadních novinek. Po loňském přidání nové barvy bez skutečného nástupce je model Ultra konečně připraven na plnohodnotný upgrade.
Větší displej a satelitní SOS
Podle kódu v betaverzi iOS 26 se Apple Watch Ultra 3 dočkají většího displeje s rozlišením 422 × 514 pixelů. To je drobné navýšení oproti předchozím 410 × 502, přičemž velikost těla pravděpodobně zůstane stejná. Zvětšení tedy přinese zúžený rámeček.
Očekává se také implementace LTPO3 OLED panelu, který známe ze Series 10. Ten nabízí nižší minimální jas (až 1 nit) a vyšší čitelnost na slunci. Zásadní novinkou ale bude satelitní připojení, díky němuž bude možné aktivovat Emergency SOS i v oblastech bez signálu. Funkce může být dostupná i pro běžné textové zprávy mimo nouzové situace.
Měření tlaku, 5G a rychlejší nabíjení
Apple údajně připravuje také měření krevního tlaku. Funkce má upozorňovat na trendy a případné riziko hypertenze, ale nenabídne přesné hodnoty jako specializované přístroje. Přesto může fungovat jako preventivní nástroj.
Uvnitř najdeme nový čip S11, který má podobný výkon jako S9, ale zabírá méně místa, což otevírá prostor pro větší baterii. Apple údajně přejde také na 5G RedCap čipy od MediaTeku – poprvé tak nabídne rychlejší mobilní připojení než dosavadní LTE.
Vylepšení by se mohlo dotknout i nabíjení. Pokud Apple převezme větší cívku ze Series 10, mohl by model Ultra 3 nabídnout dobití na 80 % kapacity za 30 minut. Apple Watch Ultra 3 budou oficiálně představeny 9. září v 19:00 našeho času. Předobjednávky mohou odstartovat v pátek 12. září a první kusy se dostanou k zákazníkům 19. září.