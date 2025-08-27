Tři podzimní produktová překvapení od Apple, které se představí vedle iPhone 17 a Apple Watch 11

Každý podzim Apple sází na jistotu – nové iPhony, Apple Watch, iPady a Macy. Letos ale dojde i na produkty, které se běžně obnovují jen jednou za několik let. O to větší pozornost si zaslouží trojice překvapivých novinek, které se na nás chystají v následujících týdnech.
Apple TV 4K dostane A17 Pro a vlastní čipy
Poslední velká aktualizace Apple TV 4K proběhla v roce 2022, kdy přinesla čip A15, menší tělo a nové USB-C dálkové ovládání. Nyní má dorazit verze s ještě výkonnějším čipem A17 Pro, který by mohl zpřístupnit Apple Intelligence přímo v obýváku. Zásadní novinkou bude také první vlastní Wi-Fi a Bluetooth čip od Apple. Spekuluje se i o nižší startovní ceně, což by mohlo z Apple TV udělat dostupnější zařízení pro širší veřejnost.
HomePod mini po pěti letech ožije
Menší chytrý reproduktor HomePod mini se na trhu drží už od roku 2020, přičemž jediné změny se týkaly barev a balení. Letos se ale konečně dočká skutečného upgradu. Uvnitř má tikat nový S9 čip, odvozený z A16 Bionic, který znamená obrovský posun oproti současnému S5. I tady se objeví nový Wi-Fi a Bluetooth čip a díky tomu se očekává vyšší výkon i lepší spolehlivost při připojení k chytré domácnosti.
AirTag 2 s trojnásobným dosahem
Na scénu se chystá i druhá generace AirTagu. Ta by měla dorazit s novým Ultra Wideband čipem, který zvýší dosah přesného hledání až na trojnásobek. Apple přidá také lepší mechanismy pro ochranu soukromí a bezpečnost. Cena by měla zůstat na příjemných 890 Kč, což by z AirTagu 2 udělalo velmi lákavý upgrade.
Co ještě přijde?
Vedle těchto tří překvapivých produktů samozřejmě očekáváme i iPhone 17, 17 Air, 17 Pro a 17 Pro Max, stejně jako novou generaci Apple Watch. Naopak nové iPady a Macy by měly dorazit až na jaře 2026 – konkrétně se spekuluje o iPadu mini s čipem A19 Pro či MacBooku Pro s M5. Čistě hardwarové vylepšení by mohl dostat i Apple Vision Pro. Podzim 2025 tak slibuje nečekaně pestrou nabídku a Apple potěší i fanoušky zařízení, na která se dlouho zapomínalo.