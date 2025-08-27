Zavřít reklamu

Tři podzimní produktová překvapení od Apple, které se představí vedle iPhone 17 a Apple Watch 11

Martin Hradecký
Každý podzim Apple sází na jistotu – nové iPhony, Apple Watch, iPady a Macy. Letos ale dojde i na produkty, které se běžně obnovují jen jednou za několik let. O to větší pozornost si zaslouží trojice překvapivých novinek, které se na nás chystají v následujících týdnech.

Apple TV 4K dostane A17 Pro a vlastní čipy

Poslední velká aktualizace Apple TV 4K proběhla v roce 2022, kdy přinesla čip A15, menší tělo a nové USB-C dálkové ovládání. Nyní má dorazit verze s ještě výkonnějším čipem A17 Pro, který by mohl zpřístupnit Apple Intelligence přímo v obýváku. Zásadní novinkou bude také první vlastní Wi-Fi a Bluetooth čip od Apple. Spekuluje se i o nižší startovní ceně, což by mohlo z Apple TV udělat dostupnější zařízení pro širší veřejnost.

recenze apple TV 4K 2022 recenze apple TV 4K 2022
apple tv remote USB c apple tv remote USB-c
apple tv remote wooden sculpture apple tv remote wooden sculpture
apple tv device remote wooden sculpture apple tv device remote wooden sculpture
apple tv device wooden sculpture apple tv device wooden sculpture
apple tv device ports view apple tv device ports view
Vstoupit do galerie

HomePod mini po pěti letech ožije

Menší chytrý reproduktor HomePod mini se na trhu drží už od roku 2020, přičemž jediné změny se týkaly barev a balení. Letos se ale konečně dočká skutečného upgradu. Uvnitř má tikat nový S9 čip, odvozený z A16 Bionic, který znamená obrovský posun oproti současnému S5. I tady se objeví nový Wi-Fi a Bluetooth čip a díky tomu se očekává vyšší výkon i lepší spolehlivost při připojení k chytré domácnosti.

HomePod mini HomePod mini
HomePod mini adapter HomePod mini adapter
HomePod mini baleni HomePod mini baleni
HomePod mini HomePod mini
homePod mini black homePod mini black
HomePod mini HomePod mini
HomePod mini kabel HomePod mini kabel
HomePod mini HomePod mini
HomePod mini green light HomePod mini green light
HomePod mini detail HomePod mini detail
Zdroj: Redakce Letem světem Applem
HomePod mini HomePod mini
HomePod mini display HomePod mini display
HomePod mini textil HomePod mini textil
HomePod mini Apple HomePod mini Apple
Apple HomePod mini Apple HomePod mini
Vstoupit do galerie

AirTag 2 s trojnásobným dosahem

Na scénu se chystá i druhá generace AirTagu. Ta by měla dorazit s novým Ultra Wideband čipem, který zvýší dosah přesného hledání až na trojnásobek. Apple přidá také lepší mechanismy pro ochranu soukromí a bezpečnost. Cena by měla zůstat na příjemných 890 Kč, což by z AirTagu 2 udělalo velmi lákavý upgrade.

AirTag 2 koncept 1 AirTag 2 koncept - 1
AirTag 2 koncept 2 AirTag 2 koncept - 2
AirTag 2 koncept 3 AirTag 2 koncept - 3
AirTag 2 koncept 4 AirTag 2 koncept - 4
AirTag 2 koncept 5 AirTag 2 koncept - 5
AirTag 2 koncept 6 AirTag 2 koncept - 6
AirTag 2 koncept 8 AirTag 2 koncept - 8
AirTag 2 koncept 7 AirTag 2 koncept - 7
AirTag 2 koncept 9 AirTag 2 koncept - 9
AirTag 2 koncept FB AirTag 2 koncept - FB
Vstoupit do galerie

Co ještě přijde?

Vedle těchto tří překvapivých produktů samozřejmě očekáváme i iPhone 17, 17 Air, 17 Pro a 17 Pro Max, stejně jako novou generaci Apple Watch. Naopak nové iPady a Macy by měly dorazit až na jaře 2026 – konkrétně se spekuluje o iPadu mini s čipem A19 Pro či MacBooku Pro s M5. Čistě hardwarové vylepšení by mohl dostat i Apple Vision Pro. Podzim 2025 tak slibuje nečekaně pestrou nabídku a Apple potěší i fanoušky zařízení, na která se dlouho zapomínalo.

iPhone 17 Pro Max koncept 2025 04 01 v 15.15.10 iPhone 17 Pro Max koncept 2025-04-01 v 15.15.10
iPhone 17 Pro Max koncept 2025 04 01 v 15.15.21 iPhone 17 Pro Max koncept 2025-04-01 v 15.15.21
iPhone 17 Pro Max koncept 2025 04 01 v 15.15.28 iPhone 17 Pro Max koncept 2025-04-01 v 15.15.28
iPhone 17 Pro Max koncept 2025 04 01 v 15.15.35 iPhone 17 Pro Max koncept 2025-04-01 v 15.15.35
iPhone 17 Pro Max koncept 2025 04 01 v 15.15.44 iPhone 17 Pro Max koncept 2025-04-01 v 15.15.44
iPhone 17 Pro Max koncept 2025 04 01 v 15.15.51 iPhone 17 Pro Max koncept 2025-04-01 v 15.15.51
iPhone 17 Pro Max koncept 2025 04 01 v 15.16.00 iPhone 17 Pro Max koncept 2025-04-01 v 15.16.00
iPhone 17 Pro Max koncept 2025 04 01 v 15.16.10 iPhone 17 Pro Max koncept 2025-04-01 v 15.16.10
iPhone 17 Pro Max koncept 2025 04 01 v 15.16.17 iPhone 17 Pro Max koncept 2025-04-01 v 15.16.17
iPhone 17 Pro Max koncept 2025 04 01 v 15.16.25 iPhone 17 Pro Max koncept 2025-04-01 v 15.16.25
Vstoupit do galerie
