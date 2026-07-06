Tyto 4 změny mohou výrazně prodloužit výdrž iPhonu

Máte pocit, že váš iPhone už nevydrží ani jeden den? Nejste sami. Rychlé vybíjení baterie patří mezi nejčastější problémy, se kterými se uživatelé potýkají, a nemusí přitom znamenat, že je baterie na konci své životnosti. Ve většině případů stojí za vysokou spotřebou několik nastavení, která běží na pozadí a zbytečně zatěžují telefon. Dobrou zprávou je, že jejich úprava zabere jen několik minut.
1. Zkontrolujte, která aplikace baterii skutečně spotřebovává
Než začnete cokoliv vypínat, podívejte se, co energii spotřebovává nejvíce. Otevřete Nastavení → Baterie a sjeďte dolů na seznam aplikací. iPhone zde ukáže, kolik energie jednotlivé aplikace využily během posledních 24 hodin i posledních 10 dní. Pokud některá aplikace spotřebovává výrazně více energie, než odpovídá tomu, jak často ji používáte, může běžet na pozadí nebo obsahovat chybu. V takovém případě pomůže její aktualizace nebo přeinstalování.
2. Omezte aktivitu aplikací na pozadí
Mnoho aplikací pravidelně stahuje nový obsah, i když je vůbec nepoužíváte. To sice může zrychlit jejich spuštění, ale zároveň zvyšuje spotřebu energie. Otevřete Nastavení → Obecné → Aktualizace aplikací na pozadí. Pokud některé aplikace nepotřebují být neustále aktivní, můžete jim tuto funkci vypnout. U většiny her, obchodních aplikací nebo sociálních sítí tím nepřijdete o žádnou důležitou funkci.
3. Zapněte automatický jas a vypněte zbytečně vysoký jas displeje
Displej je dlouhodobě největším spotřebitelem energie v každém iPhonu. Pokud máte jas neustále nastavený na maximum, baterie se bude vybíjet mnohem rychleji. V Nastavení → Zpřístupnění → Zobrazení a velikost textu zkontrolujte, že je aktivní automatický jas. Telefon pak bude intenzitu podsvícení přizpůsobovat okolním podmínkám a nebude zbytečně svítit naplno. Pomoci může také omezení doby automatického zamykání obrazovky, aby displej nezůstával zapnutý déle, než je nutné.
4. Zapněte optimalizované nabíjení a zkontrolujte kondici baterie
Pokud používáte iPhone několik let, může být problém jednoduše v opotřebení baterie. Apple nabízí přehled o jejím stavu přímo v systému. Otevřete Nastavení → Baterie → Kondice baterie a nabíjení. Zde uvidíte maximální kapacitu baterie. Pokud klesla výrazně pod 80 %, může být vhodné zvážit její výměnu. Na stejné obrazovce zkontrolujte, zda máte zapnuté Optimalizované nabíjení baterie. Díky této funkci iPhone omezuje dobu, po kterou zůstává baterie plně nabitá, což zpomaluje její stárnutí.
Vyšší spotřebu může způsobovat také špatný mobilní signál. Pokud se telefon neustále snaží připojit k síti, spotřebovává více energie. Totéž platí při používání navigace, natáčení videa ve 4K, hraní náročných her nebo při vysokých okolních teplotách. Pokud se rychlé vybíjení objevilo až po aktualizaci iOS, vyplatí se počkat jeden až dva dny. Po instalaci nové verze systému totiž iPhone na pozadí dokončuje indexaci fotografií, souborů i dalších dat, což může dočasně zvýšit spotřebu energie.