Recenze Anker Nano 45W Smart Display – První nabíječka na světě, která rozpozná váš iPhone

Anker patří dlouhodobě mezi výrobce, jehož nabíječky kupuji téměř naslepo. Většinou totiž nabídnou rozumný poměr mezi cenou, výkonem a kvalitou zpracování, díky čemuž člověk nemusí příliš přemýšlet nad tím, zda nákup dává smysl. Když jsem však poprvé narazil na model Nano 45W Smart Display, přiznám se, že jsem byl trochu skeptický. Displej na síťové nabíječce mi totiž přišel jako něco, bez čeho se dá bez problémů žít. Po několika dnech používání ale musím uznat, že Anker přišel s nápadem, který má překvapivě větší smysl, než by se na první pohled mohlo zdát.
Technické specifikace, zpracování a design
Anker Nano 45W Smart Display je kompaktní USB-C nabíječka s maximálním výkonem 45 W, díky čemuž bez problémů zvládne nabíjet nejen iPhony, ale také iPady, AirPody, Apple Watch a dokonce i řadu lehčích notebooků včetně MacBooku Air. K dispozici je u mnou testovaného modelu jediný USB-C port, což může někoho odradit, ale na druhou stranu je jasné, že cílem tohoto produktu není nahrazovat stolní nabíjecí stanici se čtyřmi porty. Jde totiž spíš o cestovní a každodenní nabíječku pro jedno zařízení, což ostatně potvrzují i rozměry tohoto adaptéru.
Tělo totiž měří pouhých 34 × 35,5 × 40 mm a váží 75 gramů, takže v batohu nebo kapse prakticky nezabere žádné místo. I přesto však nabízí výkon, který ještě před pár lety patřil výrazně větším adaptérům. Stará se o něj zejména technologie GaN, díky níž se podařilo rozměry výrazně zmenšit bez negativního dopadu právě na výkon.
Dominantou celé nabíječky je samozřejmě přední displej. Ten není dotykový, ovládá se pomocí spodního kapacitního tlačítka a zobrazuje nejrůznější informace o nabíjení v čele s výkonem, který je zrovna využíván, či úrovní zahřátí. Na první pohled může působit trochu jako hračka, ale ve skutečnosti jde o velmi povedený prvek, který dodává produktu vlastní osobnost. Zatímco většina nabíječek je prostě jen anonymní bílá nebo černá kostka, tady máte pocit, že komunikujete s chytrým příslušenstvím.
Fotogalerie
Testování
Právě displej je tím, co z Nano 45W Smart Display dělá něco víc než jen další USB-C adaptér. Pokud k ní totiž připojíte kompatibilní iPhone, dokáže zobrazit jeho model i aktuální stav baterie. Kromě toho nabízí přehled o nabíjecím výkonu, teplotě a aktuálním režimu nabíjení (respektive o tom, zda se nabijí zrovna rychle nebo pomaleji s ohledem na úroveň nabití telefonu). V praxi jsem si velmi rychle zvykl na to, že už nemusím odemykat telefon a kontrolovat, zda se skutečně nabíjí maximální rychlostí. Stačí letmý pohled na adaptér.
Velmi zajímavou funkcí je takzvaný Care Mode. Ten upravuje průběh nabíjení tak, aby byl šetrnější k baterii. Anker uvádí, že díky němu může být samotná nabíječka až o 20 °C chladnější oproti maximálním bezpečnostním limitům a baterie telefonu během nabíjení až o 5 °C chladnější než při použití běžných 45W nabíječek. Ať už jsou přesná čísla jakákoliv, jedno je jisté – nižší teplota je pro životnost baterie vždy plus. Já si samozřejmě teplotu telefonu při nabíjení změřil s tím, že jsem v kanceláři naměřil odchylku 4 °C oproti klasickému nabíjecímu adaptéru právě ve prospěch Ankeru. Myslím si tedy, že se o marketingové fráze opravdu nejedná, což je rozhodně pozitivní. Právě Care Mode totiž z této nabíječky dělá zajímavý doplněk pro lidi, kteří nechávají telefon připojený přes noc prakticky každý den.
Asi nepřekvapí, že mě u nabíječky potěšila i nabíjecí rychlost. Výkon 45 W znamená, že například iPhone 17 Pro zvládnete z 0 na 50 % nabít za nějakých 23 minut, tedy alespoň podle mého měření. Pokud tedy potřebujete před odchodem z domu během chvíle doplnit energii, není problém získat během několika desítek minut dostatek procent na celý zbytek dne. Nabíječka přitom průběžně upravuje výkon podle aktuálního stavu baterie a nesnaží se za každou cenu tlačit do zařízení maximální watty.
Líbí se mi i to, že se Anker nebál přidat trochu hravosti. Displej totiž nezobrazuje pouze čísla a grafy, ale také jednoduché animace v čele s emotikonem, který má dle mého nejspíš znázorňovat AI skrytou v nabíječce. Někomu to může připadat jako zbytečnost, já to ale beru jako sympatický detail, který odlišuje tento model od desítek konkurentů na trhu. Přeci jen, když už má člověk na stole nabíječku každý den, proč by nemohla být alespoň trochu zajímavá? Za mě tedy určitě fajn řešení – tím spíš, když jsou veškeré animace na displeji evidentně vytvořeny s citem a tedy nepůsobí nějak prvoplánově.
Fotogalerie #2
Resumé
Anker Nano 45W Smart Display je nabíjecí adaptér, který na papíře upřímně trochu vypadá jako marketingový experiment, ale v praxi dává překvapivě velký smysl. Nabízí kompaktní rozměry, dostatek výkonu pro většinu moderní elektroniky, kvalitní zpracování a navíc přidává něco, co dnes u nabíječek prakticky neexistuje – interaktivní zpětnou vazbu o tom, co se během nabíjení skutečně děje.
Pokud používáte iPhone, iPad nebo další zařízení z ekosystému Applu a hledáte prémiovou cestovní nabíječku, která umí víc než jen posílat energii do baterie, Nano 45W Smart Display stojí minimálně za zvážení. Po několika dnech používání jsem si totiž uvědomil, že klasické nabíječky jsou najednou až překvapivě nudné. Právě z toho důvodu tento kousek zařadím do své nabíječkové výbavy.
Slevový kód
Pokud vás nabíječka zaujala, máme pro vás super zprávu. Díky slevovému kódu ANKERLSA200 totiž může tuto nabíječku 10 z vás získat o 201 Kč levněji – tedy jen za 888 Kč namísto obvyklých 1089 Kč.