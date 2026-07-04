Zkušenosti po letech: Proč stále nedám dopustit na iPhone 15 Pro a vyhlížím až výroční model

Roky nezadržitelně běží, Apple nám pravidelně servíruje jednu novou generaci jablečných telefonů za druhou, ale v mé kapse má stále své místo iPhone 15 Pro. Ačkoliv se technologický svět neustále žene kupředu a marketingová lákadla na novější modely jsou všudypřítomná, nutkání k upgradu zatím nemám.
Výkonu je stále na rozdávání a foťák nezklame
Když se podívám na to, co přinesly modely, které následovaly po „patnáctce“, vidím upřímně jen naprosté minimum skutečných inovací. Přechod z iPhonu 15 Pro na novější generace by pro mě znamenal spíše kosmetickou změnu než nějakou revoluci.
Čip A17 Pro je i s odstupem času naprostá bestie, která si hravě poradí s náročným multitaskingem, úpravou fotek i hraním her. Systém běží naprosto plynule a nikde se nezadrhává. Stejně tak je na tom fotosoustava. Hlavní 48Mpx snímač stále „sype“ dobré fotografie s obrovským množstvím detailů, skvělým dynamickým rozsahem a slušným videem. Z pohledu běžného i náročnějšího uživatele mi novější modely prostě nemají co převratného nabídnout.
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Temná strana síly: Slábnoucí baterie a titanové topení
Abych ale jen nechválil, život s iPhonem 15 Pro po letech má i své stinné stránky, které o sobě dávají čím dál více vědět. Tím největším strašákem je aktuálně výdrž baterie. Kondice baterie mi spadla na 85 %, což v praxi znamená, že se z jednodenního telefonu stal přístroj, který při náročnějším dni bezpodmínečně vyžaduje připojení k powerbance nebo nabíječce už v pozdním odpoledni.
Druhým, velmi otravným neduhem, je poměrně časté přehřívání. Zda za to může samotná konstrukce v čele s titanovým rámečkem, který zjevně hůře odvádí teplo, nebo je to daň za extrémní výkon čipu, je těžké říct. Faktem ale zůstává, že při hraní her, natáčení delších videí, nebo dokonce jen při používání navigace v autě na sluníčku, umí být telefon nepříjemně horký a v kritické situaci nepoužitelný, neboť zkrátka musím čekat, až se sníží teplota.
Proč nekupuji nový a čekám na iPhone 19 Pro?
I přes slábnoucí baterii a občasné zahřívání mi ale dává mnohem větší smysl počkat. Můj zrak se totiž upírá až k modelu iPhone 19 Pro. Už nyní se internetem šíří spekulace o tom, že tento výroční model konečně přinese to, co mi u současných generací tolik chybí. A sice zásadní designové změny.
Apple u výroční „devatenáctky“ podle všeho chystá revoluci ve vzhledu, která by mohla po letech nudné evoluce přinést svěží vítr do plachet. Do té doby mi můj iPhone 15 Pro udělá ještě spoustu výborné služby.