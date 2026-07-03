Procesorová revoluce na spadnutí? První iPhone dostane čip od Intelu

Apple je dlouhé roky prakticky nerozlučně spjatý s tchajwanským výrobcem čipů TSMC, který pro něj vyrábí procesory řad A i M. Podle nejnovějších informací, které se objevily v datech uniklých při masivním hackerském útoku na společnost Tata Electronics, však může být tato éra brzy alespoň částečně minulostí. Apple totiž údajně plánuje zapojit do výroby čipů pro iPhone 18 také Intel.
Konkrétně se hovoří o tom, že základní iPhone 18 dostane procesor A20 vyráběný na výrobním procesu Intel 18A. Neznamená to ale, že by Intel čip navrhoval. Stejně jako dnes by jeho architekturu vytvořil Apple, Intel by se postaral pouze o samotnou výrobu. Přesně tak, jak dnes funguje spolupráce s TSMC.
Důvod této změny je poměrně logický. Apple se dlouhodobě snaží co nejvíce diverzifikovat svůj dodavatelský řetězec a nebýt závislý na jediném výrobci. V posledních týdnech se objevily zprávy o tom, že chce do dodávek některých komponent více zapojit také Samsung nebo čínské výrobce pamětí. Intel by tak mohl být dalším střípkem do této skládačky.
Fotogalerie
Pokud se informace potvrdí, neznamená to, že TSMC o Apple přijde. Právě naopak. Vše nasvědčuje tomu, že nejvýkonnější čipy A20 Pro pro modely iPhone 18 Pro a 18 Pro Max budou i nadále vznikat právě v továrnách TSMC. Intel by se měl postarat pouze o výrobu čipů pro základní model, případně část produkce, aby měl Apple jistotu dostatečných výrobních kapacit.
Je však potřeba dodat, že zatím jde pouze o zákulisní informace vycházející z uniklých materiálů a navazujících spekulací. Apple nic podobného oficiálně nepotvrdil a do představení iPhonu 18 zbývá ještě dost času, takže se plány mohou změnit. Pokud by se ale tento scénář naplnil, šlo by o jednu z největších změn ve výrobě procesorů pro iPhony za poslední roky a zároveň o překvapivý návrat Intelu do dodavatelského řetězce Applu.
👍