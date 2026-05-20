macOS 27 udělá definitivní tečku za Intelem. Tyto Macy přijdou o podporu

Přechod Applu z procesorů Intel na vlastní čipy Apple Silicon se blíží ke svému definitivnímu konci. Přestože první Macy s čipy řady M dorazily už v roce 2020, až macOS 27 bude systémem, který podle všeho definitivně odstřihne poslední podporované Intel Macy. Pro část uživatelů tak letošní WWDC nebude jen o nových funkcích, ale i o nepříjemném zjištění, že jejich počítač už další velký update nedostane.
Apple přitom konec podpory naznačil už loni. Při představení současné generace macOS uvedl, že právě tato verze bude poslední kompatibilní s počítači využívajícími Intel procesory. macOS 27 se tak má stát prvním systémem určeným výhradně pro Macy s Apple Silicon.
O podporu mají přijít poslední čtyři Intel modely, které ještě současný systém zvládají. Konkrétně jde o některé varianty MacBooku Pro z let 2019 a 2020, iMac z roku 2020 a profesionální Mac Pro z roku 2019. Právě poslední zmíněný model je poměrně zajímavý případ. Když dorazil na trh, šlo o extrémně výkonný pracovní stroj určený profesionálům na video, hudbu nebo 3D grafiku. Přesto i jeho čeká konec hlavních systémových aktualizací.
Neznamená to samozřejmě, že se tyto Macy ze dne na den stanou nepoužitelnými. Počítače budou dál fungovat a Apple pro ně pravděpodobně ještě nějakou dobu vydá bezpečnostní záplaty. V praxi ale uživatelé přijdou o nové funkce, budoucí verze aplikací a postupně i o plnou kompatibilitu některých služeb. Přesně tenhle scénář jsme ostatně viděli i u starších Maců v minulých letech.
Fotogalerie
Zajímavé je, že se zatím nečeká konec podpory pro žádný Mac s čipy M1. Přestože první generace Apple Silicon už není nejnovější, podle všeho má před sebou ještě minimálně několik let života. To jen potvrzuje, jak výrazný skok Apple při přechodu na vlastní čipy udělal. Výdrž baterie, výkon i efektivita totiž posunuly Macy úplně jinam.
Pro uživatele Intel Maců tak bude letošní macOS 27 pravděpodobně momentem, kdy začnou reálně přemýšlet o upgradu. A upřímně, po několika letech práce na Macu s Apple Silicon se tomu vlastně ani nedivím. Rozdíl je při každodenním používání znatelný mnohem víc, než jsem původně čekala.