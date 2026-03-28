Recenze MacBook Air M5: Změn je málo, stojí však za to

Ačkoliv se pozornost fanouškovského světa Applu zaměřuje v posledních dnech a týdnech zejména na MacBook Neo coby levnou vstupenku do světu Maců, jsou tu i další nové počítače, které rozhodně stojí za pozornost. Apple totiž nedávno představil ještě MacBooky Air M5 a Pro M5 Pro a M5 Max. A zatímco druhé jmenované stroje jsou novou definicí laptopového výkonu a lze je doporučit de facto komukoliv, komu jde o maximální možný výkon v kompaktním těle, MacBooky Air M5 si dle mého zaslouží „proklepnout“ o něco více.
Přeci jen, tato modelová řada se těší dlouhé roky enormní popularitě a tak každý nově vzniklý model vzbuzuje pozornost už jen proto, že některé uživatele přivádí k myšlenkám na upgrade. Má ale na MacBook Air M5 opravdu smysl přecházet? Právě na to by měla odpovědět má recenze MacBook Air M5, která je po pár týdnech poctivého testování konečně tu.
Vzhled, displej, výdrž či nabíjení aneb vše při starém
Upřímně řečeno, testovat počítač, který svou podobu nezměnil už dobré čtyři generace (současný vzhled totiž přišel s modelem M2) je pro mě jakožto fanouška Applu tak trochu bolavé. Ne, že bych potřeboval každý rok vzhledově zcela jiný počítač, ale minimálně si myslím, že přidání nějaké té nové barvy, která danou modelovou řadu ozvláštní, je tak nějak na místě. Zde jsme se toho však navzdory loňskému úspěchu blankytně modrého modelu nedočkali, což je docela škoda. Mě se tak ve výsledku dostal do rukou tmavě modrý model, který byste na první pohled od M2 generace nerozeznali.
Opět je tedy k dispozici počítač s perfektně zpracovaným hliníkovým tělem, úhlopříčkou displeje 13,9“, rozlišením 2560 x 1664 pixelů, jasem 500 nitů či podporou P3 gamutu. Rozměrově se bavíme o stroji s tělem 1,13 x 30,41 x 21,5 cm při 1,23 kg, což z něj dělá opravdu kompaktní zařízení, které bez problému přenesete v batohu či větší kabelce.
Zlepšení bychom marně hledali třeba i u webkamery, která je stále 12MPx s podporou Center Stage, či u zvuku, který je i tentokrát tvořen soustavou čtyř reproduktorů. Nezměnila se ani portová výbava, klávesnice a co je pak za mě možná trochu překvapivé, dokonce ani výdrž baterie. Ta totiž dosahuje stále dle slov Applu až 18 hodin při streamování videa, což je však hodnota, kterou MacBook Air nabízí od roku 2020, kdy jej Apple představil s čipem M1 coby prvním Apple Silicon řešením.
Právě výdrž bych přitom popravdě čekal už o něco lepší vzhledem k tomu, že se Apple u každé generace svého čipu chlubí mimo jiné tím, jak velmi úsporný je. Od představení čipů Apple Silicon navíc uplyne letos již šest let, takže je jasné, že se v nich Apple zásadně posunul, ale v případě MacBooků Air to bohužel zatím cítíme jen na výkonu. Myslím si ale, že cílová skupina MacBooků Air by možná než neustálé navyšování výkonu uvítala právě spíš nějakou tu hodinu výdrže navíc, protože co si budeme povídat, Airy nikdy nebyly vnímány jako synonymum vysokého výkonu, ale spíš jako krásné počítače s dobrou výdrží baterie. To samozřejmě platí i nyní, nicméně už tak nějak moc dlouho.
Změn moc není, jsou ale fajn
O tom, co vše zůstalo mezigeneračně či dokonce ob více generací stejné, bych mohl ještě chvíli pokračovat, což by však z této recenze udělalo dost nudné čtení. Přesto však ještě jednu věc, která se v České republice nezměnila, vypíchnout musím, protože se naopak jedná o pozitivní zjištění. Zatímco v USA totiž nová generace MacBooků Air zdražila ze základních 999 dolarů na 1099 dolarů, v Česku se díky relativně silné koruně podařilo cenovku zachovat na 29 990 Kč. A to i přesto, že Apple u základního modelu zdvojnásobil úložiště z 256GB na 512GB, díky čemuž je tak tento počítač už v základu podstatně zajímavější volbou. Vedle 512GB totiž nabízí základ i 16GB RAM, přičemž obě tyto věci byly v minulosti příplatkové. Nyní za ně ale navíc nezaplatíte ani korunu, což je super, protože lidově řečeno za stejné peníze dostanete podstatně více muziky.
A u SSD ještě chvíli zůstaneme. Jednou z věcí, která na papíře nemusí působit nijak zásadně, ale v praxi hraje překvapivě velkou roli, je totiž propustnost paměti, která u letošního MacBooku Air s čipem M5 narostla na 153 GB/s, zatímco loňský model s M4 nabízel „jen“ 120 GB/s. To v praxi znamená, že si čip dokáže sáhnout pro víc dat za kratší čas, což je přesně to, co dnes rozhoduje o tom, jak svižně zařízení působí.
V běžném používání si toho všimnete třeba při multitaskingu, kdy máte otevřených víc aplikací najednou a všechno zůstává krásně plynulé, ale ještě víc to vynikne při náročnější práci, jako je úprava fotek, střih videa nebo práce s většími soubory. A protože Apple u svých čipů sází na sdílenou paměť pro CPU i GPU, těží z vyšší propustnosti i grafika, takže se zlepšuje nejen odezva systému, ale třeba i náhledy v aplikacích nebo exporty videa. Nejde tedy o žádné marketingové číslo do tabulky, ale o reálný posun, který sice nemusí na první dobrou vypadat nějak oslnivě, ale o to víc potěší při každodenním používání. Je to totiž jinými slovy propustnost paměti v kombinaci s rychlejším čipem, co dělá konečný výsledek.
Co se pak týče již zmíněného čipu, MacBook Air si lze nakonfigurovat buď verzí čipu M5 s 10jádrovým CPU a 8jádrovým GPU, nebo za příplatek 3000 Kč s čipem M5 s 10jádrovým CPU a 10jádrovým GPU. Já měl k dispozici na testy obě varianty, nicméně ve zkratce se dá říci, že vyšší varianta je logicky lepší pro práci s grafikou, ve které je zhruba o nějakých 20 % rychlejší oproti základu. Pokud vám tedy o grafiku jde, pak je tento příplatek na místě.
Pokud jste ale jako já primárně kancelářskými uživateli, kteří pracují zejména s textovými dokumenty, webovým prohlížečem, maily a sem tam potřebujete jednoduše upravit pár fotek, případně vytvořit náhledy v Canvě a podobných aplikací, je pro vás základní model doslova požehnáním. Jeho svižnost je totiž právě díky kombinaci vyšší propustnosti paměti a mezigeneračně výkonnějšímu čipu opravdu skvělá a pokud jste stejně jako já zvyklí pracovat „na více frontách zároveň“, tedy se spuštěnou spoustou nejrůznějších oken aplikací, mezi kterými různě přeskakujete, vězte, že touto modelovou řadou mířil Apple přímo do černého.
Já pro práci standardně používám MacBook Air M3, který jsem si pořídil ještě v nešťastné době, kdy jej Apple dodával v základu s 8GB RAM. Tato operační paměť mi sice ve výsledku stačí, když se však člověk „rozvášní“ a spustí toho naráz opravdu hodně, na pomyslnou hranu se dostat dá. Doteď jsem si však myslel, že až na výjimečné vytížení RAM je Air M3 pro mou práci naprosto dostačující. Když jsem jej ale v posledních dnech vyměnil za M5 model a začal na něm pracovat tak, jak jsem zvyklý, upřímně jsem se nestačil divit, jak moc jsem rozdíl cítil.
MacBook Air M3 sice není papírově vůbec špatný stroj a jeho čip patří stále mezi ty lepší, propustnost paměti 100 GB/s jej ale dokáže limitovat. Respektive, dokud na něm stejně jako já denně pracujete, vůbec si neuvědomujete, že byste se mohli k některým věcem dostávat rychleji, ať už je to v rámci spouštění aplikací, multitaskingových záležitostí a tak podobně. Výše již několikrát zmíněná kombinace vyšší propustnosti paměti s čipem M5 je však u nového MacBooku Air znát takřka pří každém kliknutí myši, protože i pouhé spouštění aplikací, otevírání většího množství fotek v Náhledu nebo třeba jejich hromadná editace ve formě převodu do jiného formátu je viditelně rychlejší. Určitě nejde říci, že bychom se bavili o rozdílu „minuta vs. vteřina“ ve prospěch MacBooku Air M5, ale je zajímavé vidět, že i u trivialit jej pocítit dokážete.
Pokud vás pak zajímají výkonnostní testy, níže můžete mrknout na pár benchmarkových měření. Protože mám k dispozici i MacBook Pro s čipem M5, udělal jsem pro zajímavost stejné testy i na něm, abych měl srovnání s ohledem na to, že jeden počítač disponuje aktivním chlazením, zatímco druhý (Air) pasivním. Stejně tak se můžete podívat na výkonnostní srovnání s MacBookem Air M4 a M3.
Blackmagic Disk Speed Test
Cinebench
Geekbench 6
Novější standardy potěší
Novinka se však netočí jen kolem čipu a paměti. Při bližším pohledu do technických specifikací totiž rázem zjistíte, že do vínku dostala i novější bezdrátové standardy – konkrétně Wi-Fi a Bluetooth. Nově tu tak máme k dispozici Wi-Fi 7 namísto 6E z předešlé generace a Bluetooth 6 namísto 5.3. Pokud tedy máte kolem sebe zařízení, které též podporují tyto standardy (tedy například moderní Wi-Fi router), bezdrátová komunikace by se měla celkově zrychlit a být lepší. Zde si ale dovolím říci, že v běžném provozu člověk tato vylepšení vlastně moc nemá šanci poznat, protože aby tomu tak bylo, musí samozřejmě do routeru „téct“ i dostatečně rychlé internetové připojení a tak podobně.
Osobně tak tato vylepšení vnímám spíš jako přípravu na budoucnost, ve které budou tyto standardy daleko běžnější a MacBook Air M5 tím pádem nebude v tomto směru absolutně ničím limitovaný a tedy zůstane dlouhodobě skvěle využitelný, což je super. Pro většinu uživatelů se ale o argument k přechodu určitě jednat nebude.
Resumé – Pro koho vlastně je?
MacBook Air M5 je fantastický notebook, který se díky svému vynikajícímu výkonu profiluje jako stroj, který dokáže uspokojit nejen klasické kancelářské uživatele, ale i ty, kteří v předešlých letech sahali raději po základním Pro modelu. Výkonnostně se totiž jedná o skutečně parádní kousek, u kterého vás bude dost možná fascinovat i to, do jak elegantního těla se Applu tento výkon povedlo skrýt. Přesto se však nedokážu tak nějak ubránit myšlence, že to bude mít letos a potažmo i v budoucích letech Air jako takový docela těžké, protože mu Apple vytvořil extrémně silného soka ve formě MacBooku Neo. Ten je sice samozřejmě podstatně méně výkonný, nemá tak hezký displej, nepotěší vás ani tak dobrou výdrží baterie a chybí mu třeba i podpora rychlonabíjení nebo MagSafe, stojí však taky takřka polovinu toho, co si Apple účtuje za Air.
A upřímně řečeno, spousta uživatelů, kteří byli doposud zvyklí na Air, jsou dle mého cílovou skupinou právě MacBooku Neo, protože jim tento stroj z hlediska výkonu a obecně všech technických specifikací naprosto postačí, ale doposud na pultech obchodů nic podobného nebylo a tudíž byl Air jakožto „levný“ notebook od Applu jasná volba. To ale už nyní neplatí a tak si myslím, že mnozí uživatelé, kteří nyní chtějí přecházet ze starších modelových Airů, mohou ve výsledku zkusit na úkor tohoto modelu právě Neo. Apple si tedy na sebe ušil do jisté míry bič, na druhou stranu se mu ale jeho nabídka počítačů k hlediska jejich specifikací a výkonu povedla roztáhnout do podstatně větší šíře než tomu bylo doposud, což ve výsledku trochu změnilo i pozici MacBooku Air, který už tím pádem není jen hezkým nejlevnějším notebookem od Applu, ale nově střední třídou nabízející spoustu výkonu v líbivém těle. A to je vlastně za mě docela fajn výchozí pozice pro budoucnost.