Apple aktualizoval Pages, Numbers i Keynote. Přidává AI i řadu praktických novinek zdarma

Apple vedle vylepšení Creator Studia nezapomněl ani na své kancelářské aplikace. Pages, Numbers a Keynote totiž dostaly aktualizaci na verzi 15.3, která přináší nejen nové funkce pro předplatitele Apple Creator Studio, ale také řadu vylepšení dostupných úplně všem uživatelům zdarma.
Pokud využíváte předplatné Apple Creator Studio, nově můžete například otevřít obrázek z Pages, Keynote nebo Numbers přímo v Pixelmatoru Pro na iPadu, upravit jej a změny se automaticky promítnou zpět do dokumentu, prezentace nebo tabulky. Další novinkou je možnost vytvářet pomocí Apple Intelligence vlastní editovatelné tvary jen na základě textového zadání, což může výrazně usnadnit tvorbu ilustrací či schémat.
Praktické novinky i pro uživatele bez předplatného
Na své si ale přijdou i ti, kteří Creator Studio nepoužívají. Pages nově umí automaticky dělit slova při psaní, zobrazovat či skrývat neviditelné formátovací znaky a také výrazně usnadňuje výměnu obrázků prostřednictvím Content Hubu.
Keynote přidává několik nových přechodů a animačních efektů, mezi nimi například Shift, Radial Wipe nebo Character Blur, díky kterým mohou prezentace působit o něco živěji. I zde Apple zjednodušil výměnu vložených obrázků přímo z Content Hubu.
Změny dorazily také do Numbers. Nově lze skrývat nebo zobrazovat jednotlivé listy pro rychlejší orientaci v rozsáhlejších tabulkách, přidávat barevné označení záložkám jednotlivých listů a stejně jako u ostatních aplikací jednodušeji nahrazovat obrázky.
Apple zároveň aktualizoval i aplikaci Final Cut Camera. Ta nyní například podporuje čistý HDMI výstup bez překryvných prvků na iPhonu 17 Pro, nabízí více variant záznamu ve formátu ProRes, možnost vypnout digitální přiblížení nebo jednodušší import natočených videí přímo do Final Cutu na Macu.