MacBook Ultra může být tou nejlepší zprávou pro fanoušky MacBooku Pro. A paradoxně za to může minulost Applu

V posledních dnech sílí spekulace, že Apple letos nebo začátkem příštího roku představí zcela nový MacBook Ultra. Ten by měl nabídnout OLED displej, dotykové ovládání, tenčí konstrukci a řadu dalších novinek. Na první pohled to může vypadat jako špatná zpráva pro současný MacBook Pro, ve skutečnosti by ale mohlo jít o přesný opak. Podle zákulisních informací totiž Apple údajně neplánuje nový design uvést pod názvem MacBook Pro, ale vytvořit úplně novou produktovou řadu MacBook Ultra. A právě to by mohlo být pro profesionální uživatele obrovské plus.
Apple se možná poučil z jedné ze svých největších chyb
Mnozí si jistě vzpomenou na MacBook Pro z roku 2016. Apple tehdy vsadil na extrémně tenké tělo, odstranil většinu konektorů, představil kontroverzní Touch Bar a nasadil nechvalně proslulou motýlkovou klávesnici. Přestože notebook vypadal moderně, profesionální uživatelé jej za tyto kompromisy příliš nechválili. Trvalo až do roku 2021, než Apple přišel s novou generací MacBooků Pro, která vrátila HDMI, čtečku SD karet, MagSafe i klasické funkční klávesy.
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A právě proto dává vznik MacBooku Ultra poměrně velký smysl. Pokud Apple opravdu oddělí inovativní model od řady Pro, nebude muset profesionální notebook znovu obětovat ve jménu co nejtenčí konstrukce nebo experimentálních funkcí. MacBook Pro by tak mohl zůstat přesně tím, čím je dnes – výkonným pracovním strojem s dlouhou výdrží baterie, dostatkem konektorů a konstrukcí přizpůsobenou náročnému nasazení. MacBook Ultra by naopak dostal prostor experimentovat s novými technologiemi, jako je dotykový OLED displej, tenčí tělo nebo další funkce, které nemusí oslovit každého profesionála.
Samozřejmě je potřeba připomenout, že Apple zatím nic oficiálně nepotvrdil. Pokud se ale současné spekulace ukážou jako pravdivé, mohlo by jít o velmi chytrý krok. Firma by totiž uspokojila uživatele, kteří chtějí maximální výkon bez kompromisů, a zároveň by získala prostor pro odvážnější inovace, aniž by riskovala opakování kritiky, která ji provázela po uvedení MacBooku Pro v roce 2016.