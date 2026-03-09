MacBook Ultra: Apple chystá nejnadupanější notebook ve své historii a to už letos

Apple má v plánu letos zamíchat trhem s notebooky dost možná mnohem víc, než se zprvu myslelo. Kromě levného MacBooku Neo, který si odbyl svou premiéru teprve minulý týden a který cílí na ty nejméně náročné uživatele, bychom se totiž měli údajně letos podle informací reportéra Marka Gurman z Bloombergu dočkat odhalení ještě jedné zbrusu nové modelové řady. Ta však bude zařazena na úplný protipól k modelu Neo.
Zdroje Gurman tvrdí konkrétně to, že má Apple ve vývoji zbrusu nový high-endový notebook s velmi zajímavými specifikacemi. Ten má nést název „MacBook Ultra“a kromě skvělého výkonu u něj má potěšit například OLED displej či dotyková obrazovka. Asi tak příliš nepřekvapí, že i cenovka má být výrazně vyšší než u stávajících strojů řady Pro. Ty přitom v nabídce Applu zůstanou i nadále. Podle Gurmanových zdrojů by je totiž Apple neměl ve své nabídce nahradit, ale naopak je doplní špičkovým modelem s vyšší cenou. De facto by se tedy jednalo o podobný scénář jako to bylo u iPhonu X, když se poprvé objevil OLED displej, nebo u iPadů Pro v roce 2024.
Gurman zároveň upozornil, že kromě MacBooku Ultra čekají zákazníky i další top produkty, konkrétně první skládací iPhone s cenou kolem 2 000 dolarů a velkým vnitřním displejem a nové AirPods s kamerami, které mají posílit Siri. I tyto produkty by pak údajně mohly nést v názvu „Ultra“, čímž by Apple jasně naznačil, že se jedná o naprostý produktový high-end jeho nabídky.
Na to konto je nicméně poměrně zajímavé, že název samotného MacBooku Ultra ještě není zcela potvrzený. Apple by tak mohl klidně zachovat klasické označení MacBook Pro, ale pojmenování „Ultra“ by jasně signalizovalo, že jde o nejvyšší řadu. Z uživatelského hlediska proto doufáme, že toto označení projde, protože by dodalo celé nabídce Apple produktů na jednoduchosti. Mě osobně by se pak líbilo třeba i to, kdyby Apple ještě víc rozštěpil nabídku AirPods a třeba základní AirPods 4 prodával pod tímto názvem, zatímco model s ANC by se klidně mohl jmenovat AirPods Air, opět ryze kvůli jednoduchosti nabídky. Nechme se tedy překvapit, zda se Apple skutečně touto cestou vydá.
A není těch produktů už nějak moc? Lěvnější, levný, drahý, nejdražší 🙃