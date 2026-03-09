iMacy dorazí letos v nových barvách

Jak se zdá, ohledně iMaců bude v dohledné době rušno. Reportéra Mark Gurman z agentury Bloomberg totiž ve svém pravidelném zpravodaji Power On potvrdil, že nadcházející generace iMacu, která je v plánu na letošní rok, dorazí se zcela novými barvami. Půjde o první skutečně zásadní změnu barevných variant od velkého redesignu v roce 2021.
Nynější design iMaců sází na specifické provedení. Zadní hliníkové šasi a stojánek využívají velmi syté a výrazné barvy. Pokud tedy počítač nedáte přímo ke zdi, v pokoji vás vždy zaujme. Naopak přední „brada“ umístěná pod obrazovkou je vždy vyvedena v mnohem světlejší, pastelové verzi téže barvy. Takže když hledíte na obrazovku, nemusíte se bát, že by vás barvy rušily. Samotné rámečky kolem displeje jsou pak u všech barevných variant bílé.
iMac M4 (2024)
Tento vizuální styl byl dorazil s iMacy osazenými čipy M1, u kterých Apple nabídl celkem sedm variant: modrou, zelenou, růžovou, žlutou, oranžovou, fialovou a tradiční stříbrnou. A tato barevná paleta vydržela až do roku 2023 s iMacy s čipy M3. K drobným úpravám došlo v roce 2024. Apple sice tehdy nezměnil počet ani typ barev, ale citelně je pozměnil. Modrá byla sytější, zelená o poznání jasnější, růžová působila o něco živěji, žlutá tepleji atd.
U generace pro letošní rok na nás však podle Gurmana čekají úplně nové barevné varianty. Na oficiální odhalení si nicméně ještě počkáme. Nové iMacy by měly dorazit na trh až poté, co Apple představí aktualizované modely počítačů Mac Studio. A to se plánuje zhruba na polovinu roku. Co se pak týče mě, klasické iMacy a jejich barevné varianty se mi zamlouvají již dlouho. Jelikož ale s počítačem často cestuju, zatím jsem nenašel ke koupi iMacu důvod. Jak to máte s iMacem vy?