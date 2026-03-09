Zavřít reklamu

iMacy dorazí letos v nových barvách

Vše o Apple
Jan Vajdák
0

Jak se zdá, ohledně iMaců bude v dohledné době rušno. Reportéra Mark Gurman z agentury Bloomberg totiž ve svém pravidelném zpravodaji Power On potvrdil, že nadcházející generace iMacu, která je v plánu na letošní rok, dorazí se zcela novými barvami. Půjde o první skutečně zásadní změnu barevných variant od velkého redesignu v roce 2021.

Mohlo by vás zajímat

Nynější design iMaců sází na specifické provedení. Zadní hliníkové šasi a stojánek využívají velmi syté a výrazné barvy. Pokud tedy počítač nedáte přímo ke zdi, v pokoji vás vždy zaujme. Naopak přední „brada“ umístěná pod obrazovkou je vždy vyvedena v mnohem světlejší, pastelové verzi téže barvy. Takže když hledíte na obrazovku, nemusíte se bát, že by vás barvy rušily. Samotné rámečky kolem displeje jsou pak u všech barevných variant bílé.

iMac M4 (2024)

iMac M4 LsA 31 iMac M4 LsA 31
iMac M4 LsA 30 iMac M4 LsA 30
iMac M4 LsA 29 iMac M4 LsA 29
iMac M4 LsA 27 iMac M4 LsA 27
iMac M4 LsA 26 iMac M4 LsA 26
iMac M4 LsA 32 iMac M4 LsA 32
iMac M4 LsA 33 iMac M4 LsA 33
iMac M4 LsA 34 iMac M4 LsA 34
iMac M4 LsA 35 iMac M4 LsA 35
iMac M4 LsA 36 iMac M4 LsA 36
iMac M4 LsA 37 iMac M4 LsA 37
iMac M4 LsA 39 iMac M4 LsA 39
iMac M4 LsA 40 iMac M4 LsA 40
iMac M4 LsA 41 iMac M4 LsA 41
iMac M4 LsA 42 iMac M4 LsA 42
Vstoupit do galerie

Tento vizuální styl byl dorazil s iMacy osazenými čipy M1, u kterých Apple nabídl celkem sedm variant: modrou, zelenou, růžovou, žlutou, oranžovou, fialovou a tradiční stříbrnou. A tato barevná paleta vydržela až do roku 2023 s iMacy s čipy M3. K drobným úpravám došlo v roce 2024. Apple sice tehdy nezměnil počet ani typ barev, ale citelně je pozměnil. Modrá byla sytější, zelená o poznání jasnější, růžová působila o něco živěji, žlutá tepleji atd.

Mohlo by vás zajímat

U generace pro letošní rok na nás však podle Gurmana čekají úplně nové barevné varianty. Na oficiální odhalení si nicméně ještě počkáme. Nové iMacy by měly dorazit na trh až poté, co Apple představí aktualizované modely počítačů Mac Studio. A to se plánuje zhruba na polovinu roku. Co se pak týče mě, klasické iMacy a jejich barevné varianty se mi zamlouvají již dlouho. Jelikož ale s počítačem často cestuju, zatím jsem nenašel ke koupi iMacu důvod. Jak to máte s iMacem vy?

Apple produkty lze zakoupit například na Mobil Pohotovost

Apple produkty můžete zakoupit u iStores
Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.