Proč se nový MacBook Neo jmenuje právě MacBook Neo?

Když Apple tento týden představil MacBook Neo, nešlo jen o další přírůstek do rodiny Maců. Vedle ceny, barev a zaměření na širší okruh uživatelů zaujal ještě jeden detail, a to samotný název. Apple totiž dlouhodobě používá velmi jednoduché označování produktů, a tak se přídomek „Neo“ v portfoliu firmy vyjímá poměrně nezvykle.
Podle Colleen Novielli, ředitelky marketingu Maců v Applu, nebyla volba názvu náhodná. Firma údajně hledala označení, které by vystihovalo charakter nového zařízení. Cílem bylo najít název, který bude působit zábavně, přátelsky a svěže, a zároveň bude dobře ladit s filozofií produktu. MacBook Neo má být počítačem, který osloví nové uživatele, například studenty nebo lidi, kteří přecházejí na Mac poprvé. Slovo „Neo“ přitom doslova znamená „nový“ nebo „nově vzniklý“, takže dobře zapadá do snahy Applu představit zařízení jako nový začátek v základní řadě Maců.
Fotogalerie
Ještě před oficiálním vysvětlením se objevily i jiné teorie. Například redaktor Lance Ulanoff z TechRadar upozornil na zajímavou jazykovou hříčku: „Neo“ je jen jedno písmeno od slova neon, což by mohlo souviset s výraznějšími barvami nového MacBooku. Ačkoliv Apple tuto interpretaci oficiálně nepotvrdil, úplně mimo zřejmě nebyla. MacBook Neo totiž skutečně přichází v barevných variantách, které mají působit mladě a energicky – přesně v duchu produktu, který má být dostupnější a hravější než profesionální MacBooky.
Apple: „Historie se neopakuje“
Zajímavé je, že mnoho lidí si nový model okamžitě spojilo s legendárním 12″ MacBookem, který Apple prodával mezi lety 2015 a 2019. Ten byl tehdy ultratenký, minimalistický a mířil na podobnou skupinu uživatelů. Apple ale podobné srovnání odmítá. Podle Novielli je MacBook Neo úplně nový produkt, který byl navržen „od základu“. To je mimochodem formulace, kterou Apple používá poměrně často ve chvíli, kdy chce zdůraznit, že nejde jen o modernizaci staršího zařízení, ale o novou kategorii v rámci portfolia.
Tak trochu jiné jméno
Když se člověk podívá na současnou nabídku Applu, většina produktů má velmi přímočará jména:
- MacBook Air
- MacBook Pro
- iPhone
- iPad
Právě proto působí „Neo“ trochu netypicky. Na druhou stranu to může být přesně záměr. Apple tím jasně naznačuje, že nejde o další variantu existující řady, ale o model, který má přilákat úplně nové uživatele. Osobně mi ten název dává smysl hlavně z marketingového pohledu. Kdyby se notebook jmenoval prostě „MacBook“, většina lidí by si ho okamžitě spojila se starým 12″ MacBookem a čekala by jeho přímého nástupce. Název Neo naopak říká: tohle je něco nového.
Nová strategie?
MacBook Neo může být zároveň testem, jak daleko může Apple zajít s brandingem u základních produktů. Firma v minulosti experimentovala například s modely mini, Plus nebo Air, ale jen málokdy použila úplně nové slovo bez přímé vazby na existující řadu. Pokud se Neo osvědčí, není vyloučeno, že Apple podobný přístup využije i u dalších zařízení.
MacBook Neo tak není zajímavý jen samotným hardwarem, ale i tím, jak Apple přemýšlí o své značce. A někdy právě taková zdánlivá drobnost, jako je název produktu, dokáže naznačit víc než samotná tisková zpráva.