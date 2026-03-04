Srovnání MacBook Neo vs. MacBook Air M1 vs. M5: Souhrn hlavních rozdílů

Apple tento týden rozčeřil vody hned dvěma notebooky, které na první pohled míří na podobné publikum, ale ve skutečnosti cílí každý trochu jinam. Vedle úplné novinky v podobě MacBooku Neo tu máme aktuální MacBook Air s čipem M5, které jsou si v lecčem podobné, v jiných věcech jsou tyto stroje však dost rozdílné a to hlavní – dělí je cenová propast 500 dolarů, Česku pak 13 000 Kč. A pak tu máme stále ještě řadu starších strojů, které mají sice svá nejlepší léta už za sebou, jsou však i nadále spolehlivé. Řeč je třeba o MacBooku Air s M1 z roku 2020, který ve spokojenosti stále mnozí uživatelé používají. Pokud tedy zvažujete upgrade nebo první vstup do světa Macu, pojďme si udělat jasno v tom, co od sebe tyto tři stroje vlastně dělí.
MacBook Neo vs. MacBook Air M1 vs. MacBook Air M5: výkon jako hlavní dělítko
Největší rozdíly najdeme logicky pod kapotou. MacBook Neo sází na čip A18 Pro z iPhonu 16 Pro se 6jádrovým CPU, 5jádrovým GPU a 16jádrovým Neural Enginem. Mimochodem, je to vůbec poprvé, kdy se čip původně známý z iPhonů dostává do MacBooku v této podobě (vyjma developer kitu z roku 2020, který v sobě měl A12Z kvůli testování aplikací pro čipy Apple Silicon), a Apple jej díky tomu staví jako dostupnou, ale přesto velmi svižnou variantu pro běžné používání.
MacBook Air s M1 byl svého času revolucí. 8jádrové CPU (4 výkonnostní a 4 úsporná jádra), 7jádrové GPU a 16jádrový Neural Engine tehdy nastavily laťku a dodnes jde o velmi schopný stroj, čas je však neúprosný. Jen pro představu, MacBook Air M1 dosahuje ve výkonnostních Geekbench testech kolem 2350 bodů na jedno jádro a kolem 8750 bodů na více jader. Čip A18 Pro z iPhone 16 Pro pak zapisuje kolem 3500 bodů na jedno jádro a 8750 bodů na více jader. Čipy by tedy měly být ve vícejádrových úlohách srovnatelné, při využití jednoho jádra by pak měl mít MacBook Neo navrch.
Výkonnostní špičkou v rámci lehkých notebooků je pak samozřejmě Air s čipem M5, který přináší 10jádrové CPU, až 10jádrové GPU, výrazně vyšší propustnost paměti (153 GB/s oproti 60 GB/s u A18 Pro) a celkově jinou ligu při náročnější práci, střihu videa nebo větších AI úlohách.
Zjednodušeně řečeno, M1 je dnes stále použitelný základ, A18 Pro v MacBooku Neo míří na moderní, úsporný a cenově dostupný mainstream díky velmi solidnímu výkonu a M5 je jasná volba pro ty, kdo chtějí rezervu výkonu na roky dopředu.
MacBook Neo
Displej: malý rozdíl v číslech, větší v praxi
Na papíře vypadají rozdíly nenápadně, ale ve skutečnosti nejsou úplně zanedbatelné. MacBook Neo nabízí 13″ Liquid Retina displej s rozlišením 2408 × 1506 pixelů a jasem 500 nitů bez výřezu v displeji. Oproti tomu MacBook Air M5 přináší větší 13,6″ Liquid Retina panel s vyšším rozlišením 2560 × 1664 pixelů, rovněž s jasem 500 nitů a navíc se širokým barevným rozsahem P3 a True Tone. MacBook Air M1 má 13,3″ Retina displej s rozlišením 2560 × 1600 pixelů, ale „jen“ s jasem 400 nitů. V běžném interiéru to nevadí, ale při práci u okna nebo venku je vyšší jas znát.
Jinými slovy, pokud chcete nejmodernější panel s nejlepší barevností, M5 Air je o krok dál. Neo nabídne velmi solidní kvalitu přesahujicí Air z roku 2020, M1 už je dnes v tomto směru spíš průměr. Jen pozor na to, že Neo nemá senzor okolního světla a tudíž nezvládne automatickou regulaci jasu displeje, což může být pro leckoho mínusem.
Konstrukce a hmotnost: rozdíly téměř nepoznáte
Všechny tři modely se pohybují kolem 1,2 kilogramu. MacBook Neo i Air M5 váží shodně 1,23 kg, M1 je o pár desítek gramů těžší (1,29 kg). V batohu nebo na cestách rozdíl prakticky nepoznáte.
Co ale poznáte, je designová generace. M1 je ještě „starý“ klínovitý Air. M5 už jede v moderním hranatějším stylu. Neo pak přináší hliníkové tělo a navíc hraje na barvy, které u Airu nenajdete v takové míře. A upřímně řečeno, právě barevná paleta se mi osobně u Neo modelu velmi líbí a věřím tomu, že dokáže leckoho přesvědčit ke koupi.
MacBook Air M5
Baterie a nabíjení: výdrž jako jistota
MacBook Neo zvládne až 16 hodin streamování videa. Air s M5 i M1 se dostávají až na 18 hodin přehrávání. U běžného prohlížení webu pak Neo končí na 11 hodinách, zatímco oba Airy zvládnou kolem 15 hodin.
Rozdíly tu tedy jsou, ale žádný z těchto strojů vás během pracovního dne nenechá na holičkách. Pokud je pro vás však právě výdrž absolutní priorita, Air má stále lehký náskok. Co je pak možná ještě zásadnější, je fakt, že modelu Neo chybí MagSafe konektor a tedy je možné jej nabíjet jen skrze USB-C. To je však ve výsledku „problém“ i u MacBooku Air M1, jelikož MagSafe dorazil až s Airy M2 a novějšími.
Co je pak za mě osobně velmi zajímavé, je to, že MacBooku Air stačí pro nabíjení adaptér s příkonem 20W, což je opravdu málo. Ve výsledku vám tedy bude stačit nejen málo výkonná, ale i levná nabíječka, což je super.
Kamera, zvuk a výbava: tady je vidět generační posun
MacBook Air M1 má dnes už lehce zastaralou 720p kameru, Neo přináší 1080p FaceTime HD kameru a Air M5 jde ještě dál s 12Mpx kamerou s funkcí Center Stage. Videohovory tedy budou na modelu Neo určitě příjemnější než v případě modelu z roku 2020, avšak logicky na Air M5 stačit nebude.
Zvuk je další oblast, kde se modely rozcházejí. Neo má dvojici reproduktorů, M1 stereo reproduktory, zatímco Air M5 nabídne čtyřreproduktorovou soustavu a podporu pokročilejšího prostorového zvuku. Je nicméně samozřejmě otázka, jak bude Neo znít. Apple totiž už mnohokrát ukázal, že papírové předpoklady jsou jedna věc a realita věc druhá a mnohdy mnohem sladší. Osobně bych se tedy vůbec nedivil tomu, kdyby dokázal MacBook Neo přinést zvuk, který bude taktéž fantastický.
Portová výbava je u Neo jednodušší – konkrétně dvě USB-C bez Thunderboltu. Oba Airy nicméně mají Thunderbolt porty, což může být důležité pro externí monitory nebo rychlá úložiště. K MacBooku Neo však samozřejmě taktéž jeden externí monitor ve 4K při 60Hz připojíte.
MacBook Air M1
Pro koho dává který model smysl
MacBook Air M1 je dnes ideální jako cenově dostupný vstup do světa Macu, pokud vám nevadí starší design, slabší kamera a menší rezerva výkonu do budoucna. Samozřejmě je zde pak třeba počítat s faktem, že už jej jen velmi stěží seženete nový.
Oproti tomu MacBook Neo míří na studenty a běžné uživatele, kteří chtějí nový Mac za co nejnižší cenu, moderní design, solidní displej a dostatečný výkon pro každodenní práci, streamování i lehkou kreativitu. Jeho obrovským benefitem je samozřejmě cena a ve výsledku i fakt, že se jedná o čerstvě vydaný stroj s jistotou softwarových aktualizací a plnou zárukou.
MacBook Air s M5 je pak jasnou volbou pro ty, kdo chtějí maximum v rámci lehkého notebooku. Má displej z trojice, nejvyšší výkon, nejlepší kamera i zvuk a samozřejmě i vyšší cenu.
Pokud to tedy shrnu bez zbytečných kudrlinek: Neo je o dostupnosti, M1 o stále překvapivě dobrém poměru cena výkon a M5 o tom, že chcete mít klid na několik dalších let. A právě podle toho by se mělo odvíjet i vaše rozhodování. Kdybych ale teď „přehraboval“ mezi staršími MacBooky Air a MacBookem Neo, sáhl bych po modelu Neo, protože jeho specifikace v kombinaci s cenou a softwarovou podporou jsou opravdu dobré.