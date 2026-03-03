MacBook Air M5 oficiálně představen! Nadchne výkonem, úložištěm i skvělou cenou

MacBook Air je dlouhodobě nejprodávanějším notebookem na světě a Apple teď přichází s jeho další evolucí, která vám dle mého názoru bude rozhodně po chuti! Nový MacBook Air s čipem M5 totiž přináší vyšší výkon, větší základní úložiště a modernější bezdrátovou konektivitu. To vše přitom v tenkém, lehkém a stále zcela tichém hliníkovém těle. České jablíčkáře pak potěší fakt, že i přes zdražení v USA si u nás zachovává novinka původní cenu.
M5: výrazný skok nejen pro AI
Srdcem novinky je čip M5. Ten nabízí 10jádrové CPU a až 10jádrové GPU nové generace. Každé grafické jádro má navíc vlastní Neural Accelerator, což znamená výrazné zrychlení úloh spojených s umělou inteligencí.
Apple v tiskové zprávě konkrétně mluví až o 4× vyšším výkonu pro AI oproti M4 a až 9,5× oproti M1. V praxi to znamená rychlejší práci s lokálními LLM modely, svižnější generování obsahu nebo efektivnější úpravy videa a fotek s využitím AI nástrojů.
Potěší i třetí generace ray tracingu a vylepšené shader jádra, což ocení nejen tvůrci 3D grafiky, ale i hráči. Propustnost paměti dosahuje 153 GB/s, což je o 28 % víc než u M4, a je to znát při multitaskingu i spouštění aplikací.
Apple uvádí například:
- až 6,9× rychlejší AI vylepšování videa oproti M1,
- až 6,5× rychlejší 3D rendering v Blenderu oproti M1,
- až 2,7× rychlejší úpravy obrázků oproti M1.
512 GB v základu a rychlejší SSD
Velkou a hlavně praktickou novinkou je dvojnásobné základní úložiště. MacBook Air s M5 tak startuje na 512 GB a poprvé jej lze nakonfigurovat až na 4 TB. Nové SSD je navíc až 2× rychlejší než u předchozí generace, což pocítíte při práci s velkými knihovnami fotek, videem nebo při importu rozsáhlých projektů.
Wi-Fi 7, Bluetooth 6 a vlastní čip N1
Bezdrátovou konektivitu nově zajišťuje čip N1 z dílny Applu. Ten přináší podporu Wi-Fi 7 a Bluetooth 6, což znamená vyšší rychlost, nižší latenci a lepší stabilitu připojení. Samozřejmostí jsou dva porty Thunderbolt 4 s podporou až dvou externích monitorů a nechybí ani MagSafe pro bezpečné nabíjení.
Displej, výdrž a design beze změn
Co se týče dalších specifikací novinky, ty byste hledali poměrně těžko, jelikož výčtem novinek výše vše končí. K dispozici jsou opět 13,6″ a 15,3″ varianty s Liquid Retina displejem o jasu 500 nitů a podporou miliardy barev. Výdrž dosahuje až 18 hodin, což je o šest hodin víc než u starších Intel verzí.
Nechybí samozřejmě ani12MP kamera s Center Stage a Desk View, trojice mikrofonů a reproduktory se Spatial Audio a Dolby Atmos.
Design zůstává tenký, lehký a kompletně bez ventilátoru, což znamená absolutní ticho. Na výběr jsou barvy sky blue, midnight, starlight a silver. Jinými slovy, nedočkali jsme se ani žádné nové barevné varianty, což je trochu škoda po loňském úspěchu blankytně modré.
Cena a dostupnost
13″ MacBook Air s M5 startuje na 1 099 dolarech (999 dolarů pro studenty), 15″ varianta na 1 299 dolarech (1 199 dolarů pro studenty). Předobjednávky začínají 4. března, do prodeje zamíří 11. března. Jak už jsem psal v úvodu, v České republice se ale ceny základních verzí nemění, což jinými slovy znamená 29 990 Kč za základní verzi ve 13“ a 35 990 Kč v 15“ verzi. Za stejné peníze si tak přijdeme na mezigeneračně podstatně lepší stroj s vyšším úložištěm, což je extrémně dobrá zpráva.