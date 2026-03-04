Apple oficiálně představil MacBook Neo: Procesor z iPhone, lákavé barvy i fantastická cena

Čekání je u konce. Apple před pár minutami na své akci Apple Experinece v New Yorku vybraným novinářům odhalil nový MacBook Neo coby nejlevnější notebook, který ve své historii představil. A úniky informací z předešlých týdnů takřka nelhaly. Stroj totiž přichází nejen se srdcem z iPhonu, ale taktéž v řadě lákavých barev a hlavně s cenovkou nastavenou v základu na 599 dolarů. Mimochodem, druhý nejlevnější MacBook v nabídce Applu je nyní Air M5 za cenu 1099 dolarů. Bavíme se tedy o rozdílu 500 dolarů, což není rozhodně málo. V České republice se bude základní model prodávat za 16 990 Kč, vyšší model s 512GB úložištěm pak za 19 990 Kč.
MacBook Neo na první pohled zaujme hliníkovým tělem, které působí pevně a hodnotně, přestože jde o nejdostupnější notebook v nabídce. Apple vsadil na čtyři barevné varianty – blush, indigo, silver a citrus – a musím říct, že právě tahle hravost je něco, co u MacBooků dlouho chybělo. Barvy se navíc promítají i do klávesnice a tapet, takže celek působí promyšleně a svěže. Hmotnost 1,23 kg z něj dělá velmi snadno přenosný stroj, který bez problémů hodíte do batohu nebo tašky a nebudete o něm prakticky vědět.
Dominantou přední strany je 13palcový Liquid Retina displej s rozlišením 2408 × 1506 pixelů, jasem 500 nitů a podporou miliardy barev. Jinými slovy, na cenovou kategorii velmi nadstandardní panel, který nabídne ostrý text, výrazné barvy a dostatečný jas i pro práci v horších světelných podmínkách. Antireflexní vrstva pak pomůže při sledování filmů, úpravě fotek nebo videohovorech, ať už sedíte doma, ve škole nebo v kavárně.
Srdcem stroje je čip A18 Pro, tedy Apple Silicon, který má zajistit svižný chod při každodenních činnostech. Prohlížení webu, práce s dokumenty, streamování, úprava fotografií nebo využívání AI funkcí napříč aplikacemi – to všechno má MacBook Neo zvládat bez zaváhání. Apple dokonce tvrdí, že je až o 50 procent rychlejší při běžných úlohách než nejprodávanější PC s aktuálním Intel Core Ultra 5 a u AI operací běžících přímo na zařízení může být až třikrát rychlejší. Integrovaná 5jádrová GPU si poradí i s grafikou v hrách či kreativních aplikacích a 16jádrový Neural Engine se stará o funkce Apple Intelligence, aniž by bylo nutné data odesílat do cloudu. Potěší i fakt, že jde o bezvětrákovou konstrukci, takže notebook běží zcela tiše. Pokud vás pak zajímá RAM paměť, ta je dle očekávání 8 GB, což může být v některých případech docela limitující, ale cílové skupině to bezesporu stačí.
Výdrž baterie má dosahovat až 16 hodin na jedno nabití. To je přesně ten typ hodnoty, který zní možná až příliš dobře, ale pokud se bude držet standardu Apple Silicon z posledních let, dá se očekávat, že reálná výdrž bude velmi solidní. Pro studenty nebo lidi, kteří často pracují na cestách, to může být jeden z klíčových argumentů.
Nechybí 1080p FaceTime HD kamera s optimalizovaným zpracováním obrazu, dvojice mikrofonů s potlačením okolního hluku a stereo reproduktory s podporou prostorového zvuku a Dolby Atmos. Pro běžné videohovory, sledování seriálů nebo poslech hudby by tak měl MacBook Neo bez problémů stačit. Samozřejmostí je Magic Keyboard s pohodlným zdvihem kláves, velký Multi-Touch trackpad a v některých konfiguracích také Touch ID pro rychlé a bezpečné přihlašování či potvrzování plateb přes Apple Pay.
Z hlediska konektivity nabídne dvojici USB-C portů, které poslouží jak pro připojení příslušenství či externího displeje, tak pro nabíjení. Nechybí ani klasický 3,5mm jack, Wi-Fi 6E a Bluetooth 6. V kombinaci s macOS Tahoe, předinstalovanými aplikacemi jako Zprávy, Safari, Pages nebo Kalendář a úzkou integrací s iPhonem přes funkce jako Handoff, Univerzální schránka či iPhone Mirroring jde o stroj, který dává největší smysl právě těm, kteří už v ekosystému Applu jsou.
MacBook Neo tak nepůsobí jako kompromisní experiment, ale spíš jako promyšlený pokus přivést k Macu úplně novou skupinu uživatelů. Pokud Apple dokáže za cenu od 599 dolarů nabídnout kvalitní hliníkové tělo, solidní výkon, dlouhou výdrž a plnohodnotný macOS zážitek, může jít o jeden z nejzásadnějších tahů v oblasti dostupných notebooků za poslední roky. Předobjednávky startují už dnes a prodej se rozbíhá 11. března.
No nevím, v základní verzi není ani touch ID? To už je lepší koupit starší M2 air, který bude i výkonnější.