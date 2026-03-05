Přijde vám MacBook Neo stále drahý? Apple vám jej v Česku prodá i za 14 290 Kč

Jedním z nejsilnějších prodejních argumentů včera představeného MacBooku Neo je bezesporu jeho velmi nízká cena, která v USA startuje na 599 dolarech, v České republice pak na 16 990 Kč. To je sice podstatně méně, než za kolik jste nyní schopni sehnat druhý nejlevnější notebook v nabídce Applu, kterým je v současnosti MacBook Air M5 začínající na 29 990 Kč, nicméně stále se pro některé lidi může jednat o částku nad jejich možnosti. O to víc možná potěší, že jej můžete přímo od Applu koupit ještě levněji – konkrétně už za 14 290 Kč, vystačíte-li si se základní variantou. Stačí „jen“ být studentem vysoké školy, jeho rodičem či zaměstnancem ve vzdělávací instituci a následně nakoupit v obchodě Apple Store pro školství.
Kompletní podmínky nákupů v obchodě Apple Store pro školství naleznete zde, ve zkratce se ale dá říci, že slevy mohou využít:
- Zaměstnanci libovolné vzdělávací instituce – Způsobilí jsou všichni zaměstnanci veřejných a soukromých vzdělávacích institucí v České republice.
- Studenti vysokých škol – Způsobilí jsou studenti, kteří studují nebo jsou přijati ke studiu na instituci terciárního školství v České republice.
- Rodiče studentů vysokých škol – Způsobilí jsou rodiče nakupující pro své děti, které už studují nebo jsou přijaty k terciárnímu studiu na veřejných nebo soukromých vzdělávacích institucích v České republice.
Terciální vzdělání v Česku je zjednodušeně řečeno vzdělávání po maturitě. Navazuje na středoškolské studium a zahrnuje všechny formy vyššího odborného a vysokoškolského vzdělávání.
Zároveň pak platí, že za zvýhodněné studentské slevy se dají koupit:
- Stolní počítač: Dá se koupit jeden ročně.
- Mac mini: Dá se koupit jeden ročně.
- Notebook: Dá se koupit jeden ročně.
- iPad: Dají se koupit dva ročně.
- Doplňky: Za školní cenu se dají koupit dva ročně.
Apple pak varuje přímo v podmínkách nákupů před tím, že pravidelně provádí audity nákupů s tím, že když přijde na to, že jste nakoupili za zvýhodněné ceny, aniž byste na ně měli nárok vzhledem ke studiu či vaší práci, jednoduše vás nechá doplatit rozdíl v ceně daného zařízení (respektive vám jej dle podmínek má právo například strhnout z platební karty, ze které jste nákup uskutečnili). K prokázání se nároku pak stačí platný ISIC/ITIC či potvrzení o studiu, které není starší než 3 měsíce. Pohledem studentů a jejich rodičů se tedy jedná bezesporu o zajímavou možnost, jak se dostat k už tak levnému MacBooku Neo ještě levněji.
Dodatečné slevy však jde docílit samozřejmě i jinými způsoby, které nejsou limitovány jen studiem. Například Mobil Pohotovost nabízí výkup vaší staré elektroniky s tím, že výkupní cenu lze následně samozřejmě využít právě jako slevu na nákup třeba právě MacBooku Neo. Máte-li tedy doma například starší telefon, herní konzoli či notebook, Mobil Pohotovost jej od vás dokáže vykoupit za výhodnou cenu a srazit tak cenu MacBooku Neo klidně ještě níž, než za kolik jej nabízí Apple Store pro školství.