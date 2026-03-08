Tyto parádní hry pro Mac nyní výjimečně stáhnete zcela zdarma

A Normal Train Game
A Normal Train Game je hra, která sází na rychlé reakce, černý humor a postupně rostoucí chaos. Ocitnete se v přeplněném vagónu metra, kde se situace každou sekundou zhoršuje a hráč musí jednat okamžitě, aby zvládl udržet pořádek dřív, než vyprší čas. Hratelnost je jednoduchá na pochopení, ale překvapivě návyková. V rychlém tempu se snažíte zvládat stále absurdnější situace a zároveň sbírat co nejvyšší skóre. S každým dalším kolem roste obtížnost, tempo se zrychluje a hra testuje především reflexy a schopnost reagovat pod tlakem. Velkou motivací je také online žebříček, ve kterém můžete porovnat své výsledky s hráči z celého světa a postupně se snažit vyšplhat na vyšší příčky.
John’s Quest
John’s Quest je stylizovaná dobrodružná hra, která si pohrává s historií videoher i různými herními žánry. V roli herního historika Johna Applebyho se snažíte zastavit své temné alter ego Evil Johna, který způsobil chaos a nechal jednotlivé herní styly doslova promíchat. Díky tomu se každý level hraje trochu jinak – někdy jde o rytmickou plošinovku, jindy o souboje s mečem, bombami nebo laserovou zbraní. Nechybí ani vícestupňové souboje s bossy a jednoduché ovládání pomocí klikání myší. Hra je navíc protkaná lehkým humorem a odkazy na herní historii, což z ní dělá zábavnou a svěží žánrovou směs.
Witch You Want
Witch You Want je odlehčená příběhová hra, která vás zavede do malé apatyky plné bublajících kotlíků a trochu chaotické magie. Hlavní postava se z čisté nouze přihlásí na inzerát místní čarodějky, která před blížícím se festivalem zoufale potřebuje pomocníka na výrobu lektvarů. Zpočátku jde jen o obyčejnou brigádu, ale v zaprášeném obchodě brzy začne být pořádně rušno. Vaše šéfová je sebevědomá, teatrální a občas méně schopná, než by sama přiznala, takže příprava zásob se rychle mění v sérii komických situací a nepovedených pokusů.
Geenius: Cupid Dough
Geenius: Cupid Dough přináší zajímavé spojení rytmické hry, nekonečného běhu a hudebního remixování. Při hraní sbíráte orby a přepínáte mezi pěti různými postavami, přičemž každá z nich přidává do skladby vlastní vokální linku. Hudba se tak během hry neustále proměňuje podle toho, jak se rozhodnete postavy střídat a jak dobře zvládnete tempo. Nejde tedy jen o sbírání bodů, ale i o to, jak bude výsledná verze písně znít. Postupně si odemykáte nové nástroje, získáváte zlato a skládáte si vlastní hudební mix, který vzniká přímo během hraní. Hra tak působí jako netradiční kombinace arkády a hudebního experimentu, která potěší hlavně hráče, kteří mají rádi rytmus, rychlé reakce a trochu kreativního hraní se zvukem.