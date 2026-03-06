MacBook Neo má dva USB-C porty, ale jen jeden je „plnohodnotný“. macOS vás na to naštěstí upozorní

Apple u svého nejlevnějšího notebooku MacBook Neo evidentně počítal každou korunu. A i když se na první pohled může zdát, že dvojice USB-C portů po levé straně je zkrátka „dvojice USB-C portů“, realita je o něco pestřejší. A také trochu záludnější.
MacBook Neo nabízí dva USB-C konektory, jenže nejsou si rovny. Levý port zvládá USB 3 s rychlostí až 10 Gb/s, zatímco pravý, který je blíže trackpadu, se musí spokojit jen s USB 2, tedy maximem 480 Mb/s. Rozdíl, který na papíře vypadá jako technický detail, ale v praxi jej poznáte velmi rychle. A to zejména ve chvíli, kdy k notebooku připojíte externí disk, dok nebo monitor.
Právě připojení externího displeje je omezené výhradně na levý port. Apple oficiálně uvádí, že MacBook Neo podporuje jeden externí monitor s rozlišením až 4K při 60 Hz. Pokud tedy sáhnete po kabelu a zapojíte jej „naslepo“ do pravého portu, obraz se jednoduše neobjeví. A vzhledem k tomu, že porty nejsou nijak označeny, může jít o moment, kdy si začnete říkat, kde se stala chyba.
Naštěstí zde přichází ke slovu samotný macOS. Jak upozornil John Gruber z Daring Fireball, systém v případě zapojení monitoru do nesprávného portu zobrazí upozornění a nasměruje vás k použití toho správného. Jinými slovy, Apple si je tohoto kompromisu vědom a snaží se jej alespoň softwarově uhladit. Není to elegantní řešení, ale je to řešení.
MacBook Neo tak znovu potvrzuje, že cenovka 599 dolarů nepřišla bez obětí. Vedle 8GB RAM bez možnosti upgradu či dalších ústupků se přidává i asymetrie portů, která může být pro část uživatelů nepříjemným překvapením. Na druhou stranu, pokud víte, do čeho jdete, a berete Neo jako základní stroj pro studium, psaní nebo běžnou kancelářskou práci, pravděpodobně vás to zásadně limitovat nebude. S trochou nadsázky se tak dá říci, že si stačí zapamatovat jednoduché pravidlo: když jde o rychlost nebo monitor, držte se levé strany.