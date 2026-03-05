Zavřít reklamu

Apple baví internet. Nejlevnější MacBook v historie propaguje na fotce se stejně drahými sluchátky AirPods Max

Mac
Jiří Filip
0

Možná se jedná o kouzlo nechtěného, možná o geniální marketingový tah, který má uživatele přimět zamyslet se. Tak či tak však působí jedna z produktových fotek zveřejněných u příležitosti představení nového MacBooku Neo coby nejlevnějšího laptopu v historii Applu svým způsobem komicky. Apple na ní totiž zachytil dívku používající právě nový MacBook ve chvíli, kdy má na uších sluchátka AirPods Max. Ta přitom stojí v USA 549 dolarů, zatímco MacBook Neo 599 dolarů. S trochou nadsázky se tak dá říci, že se díváme jednak na souboj priorit a jednak na naprosté cenové protipóly daných produktových kategorií. Protože zatímco MacBook Neo je samozřejmě nejlevnějším MacBookem, AirPods Max zase zastávají pozici nejdražších AirPods.

Apple MacBook Neo lifestyle 02 260304

Faktem nicméně zůstává, že právě na mladou generaci, která je na snímku zachycena, nový MacBook Neo bezesporu cílí. Jednak je velmi dostupný a tedy bez problému konkurenceschopný oproti například Chromebookům či levným Windows laptopům, jednak nabízí plnohodnotný macOS a co je pak pro v posledních letech extrémně důležité, vypadá zkrátka skvěle. Apple se u něj rozhodl nasadit povedené barevné varianty a vůbec poprvé v historii i klávesnice, které jsou v barvě hliníkového šasi. Zahraniční novináři, kteří již měli možnost si nové MacBooky Neo prohlédnout naživo, sice upozorňují na to, že produktové fotky zkreslují a v reálu je odstín klávesnice podstatně světlejší a tedy méně splývá se zbytkem těla, i tak se ale jedná o pěknou designovou vychytávku, která může pomoci v prodejích. Ty jsou pak naplánovány na příští středu 11. března s tím, že předobjednávky běží už od včerejšího dne.

MacBook Neo lze předobjednat zde

