MacBook Neo sice nemá nabíječku v balení, nabijete ho ale skoro čímkoliv

Včera představený MacBook Neo není strojem pro masy jen díky své velmi přívětivé cenovce, ale i řadě dalších věcí, které na něj postupně prozrazují jeho technické specifikace. Jednak se bude jednat o zařízení s výkonem a RAM pamětí, které naprosto dostačují pro běžnou, jednodušší práci, a jednak je evidentní i to, že jeho provoz Apple koncipoval tak, aby neděla nikomu žádné starosti. To proto, že tento stroj zvládnete nabít takřka jakoukoliv USB-C nabíječkou, kterou máte nyní doma.
Je sice pravda, že v Evropské unii a Velké Británii vám Apple do balení nabíjecí adaptér nepřibalí, zatímco v USA ano, nicméně štvát vás to tak úplně nemusí. Podle technických specifikací, které Apple zveřejnil přímo na mikrostránce věnované MacBooku Neo, totiž stačí na jeho nabíjení nabíječka s příkonem 20W, což nabízí v dnešní době víceméně každý adaptér, který je přibalen třeba k bezdrátové nabíječce či jiné elektronice. Doba, kdy si elektronika vystačila s pár W je totiž už dávno pryč a máte-li tedy třeba právě bezdrátovou nabíječku (respektive pak adaptér k ní) doma, potažmo nějaký USB-C adaptér od Applu pro rychlé nabíjení iPhonu, pak vězte, že s touto výbavou nový MacBook Neo bez problému nabijete.
Fotogalerie
Apple tedy evidentně myslel na to, aby měli s počítačem uživatelé co nejmenší starosti a nemuseli u něj absolutně řešit, jak silný nabíjecí adaptér je pro něj třeba a tak podobně. Právě tímto krokem tak za mě osobně znovu ukazuje, že chce MacBook Neo profilovat jakožto stroj naprosto pro každého a to ve všech směrech. Vždyť na jeho provoz stačí i 20W adaptér k HomePodu mini – ano, k tomu maličkému kulatému reproduktoru, který Apple už skoro 6 let neaktualizoval. Je sice pravda, že zrovna HomePod mini se dočkal později aktualizace, díky které si začal rozumět i s 18W adaptéry, nicméně vzhledem k tomu, o jaký typ zařízení se jedná, je skoro až neuvěřitelné, že zrovna adaptér k němu ve výsledku stačí i počítači. Jen pro představu, pro nabíjení MacBooku Air M5 potřebujete minimálně 35W adaptér.