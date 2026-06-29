Apple chystá na podzim pořádnou nálož. Dorazit má zcela nový MacBook Ultra i další MacBook Pro

Zdá se, že letošní podzim bude pro fanoušky Maců mimořádně zajímavý. Podle nejnovějších informací, které vycházejí z několika nezávislých zdrojů v čele s Markem Gurmanem z Bloombergu, totiž Apple nechystá jen tradiční obměnu MacBooků Pro, ale také úplně nový model s označením MacBook Ultra. Ten by se měl stát novou vlajkovou lodí nabídky notebooků Applu a nabídnout funkce, na které uživatelé čekají řadu let.
Ještě před několika dny přitom panovala nejistota, zda Apple kvůli problémům s dodávkami paměťových čipů některé produkty neodloží. Nejnovější informace ale naznačují, že firma s podzimním uvedením obou notebooků stále počítá. To znamená, že se vedle sebe mají objevit nové MacBooky Pro i zcela nový MacBook Ultra, který nabídku profesionálních notebooků posune zase o kus dál.
MacBook Ultra má být největší revolucí za mnoho let
Právě MacBook Ultra budí největší pozornost. Podle dosavadních úniků nepůjde jen o výkonnější variantu MacBooku Pro, ale o zcela nový model s přepracovanou konstrukcí. Očekává se tenčí a lehčí tělo, OLED displej, vůbec první dotykový displej v historii Maců nebo nahrazení výřezu Dynamic Islandem podobně jako u iPhonů. Spekuluje se také o podpoře mobilního připojení prostřednictvím vlastního modemu Applu, i když právě tato novinka zatím potvrzená není.
Zajímavostí je i změna strategie kolem procesorů. Zatímco se původně očekávalo, že MacBook Ultra dostane čipy M6 Pro a M6 Max vyráběné 2nm procesem, podle nejnovějších informací Apple jejich vývoj odložil a letos údajně nasadí osvědčené čipy M5 Pro a M5 Max. Důvodem má být snaha urychlit vývoj ještě výkonnější generace M7 Pro a M7 Max, která má dorazit v příštím roce.
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MacBook Pro zůstane konzervativnější
Vedle MacBooku Ultra se mají na podzim objevit také nové MacBooky Pro. Ty sice nabídnou vyšší výkon díky novým čipům M6, ale po designové stránce mají zůstat prakticky beze změn. Apple tak podle všeho zachová současné šasi, mini-LED displeje i výřez pro kameru a zaměří se hlavně na výkon, efektivitu a lepší podporu Apple Intelligence.
To znamená, že letošní nabídka profesionálních notebooků bude rozdělena do dvou jasně odlišných kategorií. MacBook Pro bude představovat evoluci současné generace určenou především těm, kteří chtějí maximální výkon v osvědčeném provedení. MacBook Ultra se naopak pokusí zaujmout uživatele hledající zcela novou generaci notebooků s modernější konstrukcí i funkcemi.
Největší nabídka MacBooků v historii
Pokud se všechny současné informace potvrdí, bude mít Apple na podzim vůbec nejširší nabídku notebooků ve své historii. Vedle MacBooku Air, klasického MacBooku Pro a zcela nového MacBooku Ultra si budou moci zákazníci vybírat mezi několika výrazně odlišnými kategoriemi zařízení.
Jestli se zároveň potvrdí všechny dosavadní spekulace o OLED displeji, dotykovém ovládání nebo Dynamic Islandu, mohl by se MacBook Ultra stát jednou z největších hardwarových novinek Applu za poslední roky. Oficiální potvrzení si ale budeme muset ještě několik měsíců počkat.