Apple chystá podzimní útok s čipy M6. Dorazí v revolučním MacBooku Ultra i nových Macích

Apple podle nejnovějších spekulací chystá na letošní podzim představení nové generace svých procesorů s označením M6. Přestože jsou čipy řady M5 stále poměrně čerstvé, vývoj se nezastavuje a nová architektura má přinést další znatelný skok ve výkonu i efektivitě. Nejzajímavější jsou však zprávy o tom, ve kterých konkrétních produktech se tato „nová generace křemíku“ objeví jako první.
Příchod revolučního MacBooku Ultra
Největší a nejočekávanější hardwarovou bombou nadcházejícího podzimu se má stát zcela nový laptop, pro který se v kuloárech vžil název MacBook Ultra. Původně se sice očekávalo, že Apple tyto novinky představí v rámci klasické řady MacBook Pro, ale hned několik renomovaných leakerů se shoduje na tom, že společnost použije právě přídomek Ultra. Tento stroj by měl nabídnout absolutní technologickou špičku v podobě dotykového OLED displeje, integrace interaktivního prvku Dynamic Island a dalších prémiových funkcí.
Pod kapotou tohoto modelu pochopitelně nebudou chybět procesory z rodiny M6. Konkrétní konfigurace sice zatím nejsou stoprocentně potvrzené, ale je vysoce pravděpodobné, že Apple rovnou od začátku nabídne výkonnější varianty M6 Pro a M6 Max. Pokud by si společnost nakonec přece jen ponechala MacBook Pro jako samostatnou větví, dočkáme se pravděpodobně souběžné aktualizace obou těchto modelových řad.
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M6 dorazí dříve, než se čekalo
Že se nová generace procesorů blíží mílovými kroky, potvrdil ve svém nedávném komentáři také analytik Mark Gurman z agentury Bloomberg. Ten naznačil, že čip M6 by mohl debutovat mnohem dříve, než většina lidí vůbec předpokládá. Jelikož se pro letošní rok již nepočítá s představením nového iPadu Pro, žhavými kandidáty na brzké osazení základním čipem M6 jsou stolní počítače, které doposud nebyly aktualizovány na architekturu M5. Do této skupiny spadá především iMac, Mac mini a profesionální desktop Mac Studio. Podzimní jablečná keynote tak bude pro všechny fanoušky počítačů Mac mimořádně zajímavá.