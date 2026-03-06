Na Apple dopadá paměťová krize! Jako první to pocítí Mac Studio

Zdá se, že na Apple začíná pozvolna dopadat celosvětová paměťová krize způsobená zejména poptávkou po AI. Kalifornský gigant totiž v tichosti provedl u Macu Studio poměrně nenápadnou změnu, která však rozhodně stojí za pozornost, jelikož značně omezuje využitelnost tohoto stroje při nejnáročnějších úlohách. Z konfigurátoru Macu Studio totiž zmizela možnost objednat si variantu s 512 GB operační paměti. Maximem je tak nyní „jen“ 256 GB RAM a co víc, navyšování RAM podražilo.
Mac Studio standardně startuje na 36 GB paměti s tím, že dříve bylo možné zvolit několik vyšších konfigurací až po extrémních 512 GB RAM, které byly vyhrazeny pro nejvýkonnější variantu s čipem M3 Ultra. Po nejnovější změně však Apple nabízí už jen konfigurace od 48 GB do 256 GB. Spolu se zmizením 512GB varianty došlo také k úpravě ceny. Upgrade z 96 GB na 256 GB RAM u modelu s M3 Ultra totiž dříve vycházel v USA na 1600 dolarů, avšak nyní za stejný krok zaplatíte už 2000 dolarů. Pokud vás pak zajímá, kolik dřív stála dnes už nedostupná 512GB varianta, Apple si za ni účtoval rovnou 4000 dolarů.
Fotogalerie
Jak jsem již psal výše, za touto změnou s velkou pravděpodobností stojí globální nedostatek DRAM pamětí, který v posledních měsících začíná čím dál více ovlivňovat technologický trh. Výrobci hlásí omezené dodávky a ceny pamětí postupně rostou, což se začíná promítat i do nabídky některých zařízení. I to může být důvod, proč mají konfigurace Macu Studio s 256 GB RAM aktuálně dodací lhůty až do května. Apple se sice podle analytiků nedostatku poměrně dlouho bránil, nicméně nedávno vyplula na světlo světa zpráva o tom, že přijal nabídku Samsungu na dodávku o 100 % dražších RAM do iPhonů a nyní evidentně řeší problém i u Maců.
Svou roli navíc může hrát i rostoucí poptávka po výkonných počítačích schopných provozovat lokální AI modely a různé AI agenty. Právě tyto úlohy totiž dokážou velké množství paměti využít velmi efektivně, což přirozeně zvyšuje zájem o stroje typu Mac Studio. Na druhou stranu se ale sluší říci, že Mac Studio v maximální konfiguraci není rozhodně záležitostí pro každého a je proto otázkou, nakolik je tato má teorie reálná.
Do budoucna se nicméně očekává, že Mac Studio projde další generační obměnou. Podle dosavadních informací by se měl konkrétně v roce 2026 dočkat verzí s čipy M5 Max a M5 Ultra. Kdy přesně Apple tyto nové modely představí, však zatím zůstává otázkou, nicméně teoreticky by se mohlo stát i to, že se pokusí představení uspíšit a vypuštění 512GB RAM varianty stávajícího modelu může znamenat prostě „jen“ zahájení pozvolného čištění skladů.