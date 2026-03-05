S 8GB RAM v MacBooku Neo se dá bez problému žít, sám jsem toho důkazem

Když včera odpoledne představil Apple světu nový levný MacBook Neo, leckomu tímto kouskem doslova vyrazil dech. Za cenu 599 dolarů, respektive 16 990 Kč, totiž dokázal vytvořit počítač, který bude pro běžné uživatele bez větších výkonnostních nároků naprosto dostačující. Spolu s představením se však samozřejmě zvedla i vlna posměšků, které naráží například na to, že 8GB RAM paměti v roce 2026 už nestačí. Právě nad těmito posměšky jsem se přitom osobně docela pobavil, protože ač sám vnímám některá omezení MacBooku Neo jako bolavá, zrovna RAM si kritiku nezaslouží.
Ano, uznávám, že na první pohled je 8GB v roce 2026 málo, když v nových iPhonech najdete 12GB RAM a androidí telefony se pak dostávají ještě víc, natož pak Windows notebooky. Jenže technické specifikace na papíře jsou jedna věc a reálná zkušenost věc druhá a podstatně důležitější – tím spíš, když si člověk uvědomí, že Apple produkty obecně pracují s RAM úplně jinak než konkurence a tedy jim nižší množství ve výsledku stačí dlouhodobě. Vždyť tomu není tak dávno, co ani v iPhonech moc RAM paměti nebylo a Apple jí začal navyšovat vlastně až ve chvíli, kdy potřeboval více využít AI a strojové učení, ať už pro úpravy fotek nebo později pro Apple Intelligence.
Že o dostatečném množství RAM paměti u MacBooku Neo jen neteoretizuji, se vám pokusím dokázat na sobě a mém stylu práce. MacBooky používám od roku 2017 nepřetržitě a vlastně až na jednu odbočku k MacBooku Pro 16“ v roce 2020, jsem od prvopočátku věrný řadě Air. Začínal jsem (nepřekvapivě) ještě na ikonickém MacBooku Air se svítícím jablíčkem na víku, poté si vyzkoušel právě výše zmíněný MacBook Pro, abych o pár měsíců později přešel na MacBook Air M1 a posléze na MacBook Air M3, který používám doteď. Ve všech MacBoocích Air jsem pak měl vždy jen 8GB RAM paměti a jinak tomu není ani teď, protože jsem na Air M3 přecházel ještě v době, kdy jej Apple s touto konfigurací nabízel.
Můj každodenní pracovní chleba se skládá z toho, že píšu články na naše magazíny, odpovídám na maily či zprávy, procházím internet, sem tam pak upravím a vyexportuji fotky do recenzí a tak podobně. Zkrátka a dobře, naprosto jednoduchá kancelářská práce, která nevyžaduje přehršel výkonu ani RAM paměti a zároveň práce, která – troufnu si říci – zcela odpovídá zaměření nového MacBooku Air. Protože například studenti ve škole opravdu nedělají většinu času nic náročnějšího, než že si zapisují poznámky do textového dokumentu, potažmo tvoří jednoduché prezentace, surfují po internetu a tak podobně.
Ano, jsou chvíle, kdy i já na limit RAM paměti narazí, ale upřímně řečeno, je to zpravidla kvůli tomu, že se na počítači už moc „rozvášním“ ve smyslu počtu otevřených aplikací, oken v Safari, textových dokumentů a tak podobně. Když už je toho prostě přehršel, na limity RAM začnete narážet záseky systému a tak podobně, ale abyste se na hranu dostali, je třeba mít otevřeno v mém případě třeba 5 textových editorů, 5 oken v Safari, vedle toho 5 oken ve Chromu, do toho mít na ploše maximalizovaný Mail, Beeper coby náhradu nedávno zabitého Messengeru a v ideálním případě se ještě mezi aplikacemi rychle přepínat a v Safari se pokoušet třeba spustit video na Twitteru a tak podobně. Jinými slovy, tohle opravdu nejsou situace, ve kterých by běžný člověk „jel“ běžně.
Pokud tedy máte obavy, že 8GB RAM paměti je málo, protože například na vašem Windows notebooku tato hodnota nestačí, pak vězte, že si upřímně nedokážu moc představit situaci, kdy byste coby běžní uživatelé při podobném stylu práce, jaký mám já, nějak zásadněji naráželi na limity RAM. Při běžném pozvolném používání totiž dle mého názoru není možné, abyste RAM vytížili natolik, že vás začne limitovat. A pokud tomu tak nebude, pak nejste jednoduše cílovka tohoto produktu. Tak či tak, MacBook Neo by mi měl do rukou dorazit co nevidět, takže jsem zvědavý, jak moc nebo naopak málo jinak se mi na něm bude pracovat oproti nynějšímu Airu M3.