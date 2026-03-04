Zavřít reklamu

Jaká je budoucnost iMacu? Určitě ne v 32″ úhlopříčce a dost možná ne ani ve 24″

Mac
Jiří Filip
0

Když včera Apple světu představil nový Studio Display spolu se Studio Display XDR, mnoho uživatelů velmi překvapil tím, že označil za přímého nástupce Pro Display XDR monitoru z roku 2019. Ten tehdy dorazil po boku nového Macu Pro s tím, že se měl stát vlajkovou lodí monitorů a dost možná i králem světa monitorů jako takového. Jeho technické specifikace byly ostatně na svou dobu skvělé a jeho velkorysá úhlopříčka 32″ jakbysmet. Apple se však bůhvíproč rozhodl dát 32″ vale a svůj nový high-endový displej vytvořit podstatně menší – konkrétně se 27″ úhlopříčkou. A to nám dost možná napoví víc, než Apple sám zprvu zamýšlel.

Není žádným tajemstvím, že si Apple potrpí na sjednocenost v rámci svých produktů. Když proto přišel se dvěma 27“ monitory, kdy jeden z nich je navíc high-endem nahrazujícím ikonický Pro Display XDR, dal tím světu jasný signál, že pokud čeká na all-in-one počítač typu iMac, dočká se jej zcela určitě ve 27“ verzi, aby velikostně ladil právě se Studio Displayem XDR – tedy minimálně z hlediska zobrazovací plochy. 

Že Apple novou generaci iMacu Pro vyvíjí se přitom proslýchá již poměrně dlouho s tím, že by měl být tento stroj dokonce již v relativně pokročilé fázi testování. Jeho představení tedy není rozhodně vyloučeno, ba naopak je spíš do budoucna relativně pravděpodobné. Nakonec ale tento stroj možná nebude minimálně z hlediska displeje taková pecka, jak si leckdo vysnil.

Když je méně vlastně více

A to navíc není vše. Vzhledem k tomu, že Apple nasadil prakticky stejné šasi u klasického Studio Displaye a Studio Displaye XDR (a navázal tím vlastně třeba na MacBooky Pro, které prodává v jedné podobě se třemi typy čipů), osobně by mě absolutně nepřekvapilo, kdybychom se do budoucna rozloučili i se současným 24“ iMacem. Jeho místo by totiž mohl logicky zaplnit 27“ model, který nabídne solidně velký displej a zároveň bude velikostně opět ladit s dostupnými externími displeji. 

iMac 5K iMac 5K
iMac 5K and XDR Pro display iMac 5K and XDR Pro display
iMac 5K porty iMac 5K porty
recenze imac 5K 2021 recenze imac 5K 2021
Zda se Apple touto cestou vydá či nikoliv můžeme samozřejmě zatím jen hádat, ale vzhledem k tomu, že v posledních měsících a letech slýcháme velmi často o tom, že se snaží svou výrobu v maximální možné míře optimalizovat, dávalo by ve výsledku skutečně největší smysl, kdyby se mu povedlo vytvořit několik univerzálních šasi, do kterých následně „napasuje“ různé komponenty a bude je pak moci prodávat stejně jako nové Studio Displaye a Studio Displaye XDR (minimálně) ve dvou rozdílných verzích. Já bych tedy podobný scénář do budoucna určitě očekával a myslím si, že se tak skutečně stane. 

