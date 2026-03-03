Apple představil nový Studio Display a Studio Display XDR

Velký Apple týden pokračuje. Po včerejším představení iPhonu 17e a iPadu Air M4 totiž Apple před malou chvílkou rozšířil svou nabídku monitorů a představil novou generaci Studio Display a zcela nový Studio Display XDR. A pokud jste čekali jen kosmetické úpravy, tady se jde výrazně dál, zejména u XDR varianty.
Studio Display: ideální parťák k Macu
Základ tohoto monitoru opět tvoří 27″ 5K Retina panel s rozlišením 5120 × 2880, více než 14 miliony pixelů, jasem 600 nitů a podporou širokého barevného gamutu P3, což samo o sobě zní jako solidní standard pro práci s fotkami, videem, grafikou nebo klidně i pro každodenní kancelář.
Novinkou je 12MP kamera s funkcí Center Stage, která dle slov Applu nyní nabízí lepší kvalitu obrazu a podporou Desk View, tedy zobrazení pracovní plochy shora. Nechybí sestava tří mikrofonů a šestireproduktorový systém se Spatial Audio. Basů má být o 30 % víc než u předešlé generace, a to díky čtyřem přepracovaným wooferům s potlačením vibrací.
Velkou novinkou oproti předešlé generaci je tu pak nasazení konektoru Thunderbolt 5. K dispozici jsou konkrétně dva porty Thunderbolt 5 a další dva USB-C. Přes přibalený Thunderbolt 5 Pro kabel pak zvládne monitor dodávat až 96 W, což stačí na rychlé nabíjení 14″ MacBooku Pro. Pokud jste pak zvyklí pracovat na více monitorech, určitě potěší, že lze nově řetězit až čtyři Studio Display vedle sebe.
K dispozici je klasické nebo nano-texturované sklo a na výběr stojan s náklonem, náklonem a výškou nebo VESA adaptér. V tomto směru se tedy jedná o „klasiku“, na kterou jsme zvyklí už z předešlého Studio Displaye.
Fotogalerie
Studio Display XDR: když „pro“ nestačí
Skutečnou hvězdou je ale Studio Display XDR, který posouvá technologii XDR na novou úroveň. Dle slov Applu se sice jedná o nástupce Pro Display XDR z roku 2020, nicméně namísto 32“ nabízí tento model „jen“ 27″ 5K Retina rozlišení, byť s mini-LED podsvícením s 2 304 lokálními zónami stmívání.
Výsledkem je až 1000 nitů jasu v SDR, 2000 nitů špičkového jasu v HDR a kontrastní poměr 1 000 000:1. Apple zde dále slibuje hlubokou černou bez výrazného halo efektu a extrémně živý obraz. Nechybí ani 120Hz obnovovací frekvence a Adaptive Sync s variabilním rozsahem 47 až 120 Hz.
Co se týče podání barev, kromě P3 přibývá podpora Adobe RGB, což ocení zejména grafici a tisková studia. Pokrytí Rec. 2020 má dle slov Applu přesahovat 80 %, což je velmi zajímavé číslo pro HDR video a color grading. Apple navíc přidává DICOM presety pro lékařské zobrazování a chystá nástroj Medical Imaging Calibrator (čeká se na schválení FDA v USA). Studio Display XDR tak míří i do diagnostické radiologie.
Stejně jako základní model nabízí i XDR verze 12MP Center Stage kameru, Desk View, tři mikrofony a šest reproduktorů se Spatial Audio. Thunderbolt 5 je zde samozřejmostí, navíc s možností dodávat až 140 W, což je dost i pro 16″ MacBook Pro. Stojan je výškově i náklonově nastavitelný s rozsahem 105 mm a díky protiváze má působit „beztížně“. Samozřejmě nechybí ani VESA varianta.
Fotogalerie #2
Cena a dostupnost
Studio Display startuje na 1 599 dolarech, Studio Display XDR na 3 299 dolarech. Předobjednávky startují 4. března, dostupnost je naplánována na 11. března. V obou případech se tedy opět jedná o poměrně drahé kousky, které si však své zákazníky vzhledem ke specifikacím i designu jistojistě najdou.
Nějak nechápu význam toho základního znovuvydání apple studia, nač je mi TB5 když màm pořád 5K@60Hz.