MacBook Pro dostane padáka? V novém systému Apple se provalil příchod monstra jménem Ultra

Apple na letošní WWDC nepředstavil žádný nový MacBook. Přesto se mezi fanoušky Applu začíná čím dál hlasitěji mluvit o zařízení, které by mohlo výrazně zamíchat současnou nabídkou notebooků. Řeč je o údajně připravovaném MacBooku Ultra, na jehož existenci má nově odkazovat samotný macOS 27 Golden Gate. Pozorní vývojáři totiž po vydání první betaverze objevili několik zajímavých detailů, které podle všeho naznačují, že Apple připravuje výrazně pokročilejší notebook, než jakým je současný MacBook Pro. A nejde přitom jen o jedinou zmínku v kódu systému.
Tři stopy vedou ke stejnému zařízení
První stopou jsou nové prvky rozhraní přizpůsobené dotykovému ovládání. V macOS 27 se nachází rozšířená podpora pro větší dotykové cíle, nové gesta a další prvky, které dávají smysl především u zařízení s dotykovým displejem. Právě dotykový MacBook patří mezi produkty, o kterých se v souvislosti s Applem spekuluje už řadu let.
Druhou zajímavostí jsou nové možnosti přizpůsobení rozhraní různým velikostem obrazovek a poměrům stran. Apple v posledních letech investuje značné prostředky do toho, aby jeho systémy fungovaly bez problémů na stále širším spektru zařízení. Podobné změny by mohly být důležité právě pro nový typ notebooku s odlišnou konstrukcí nebo displejem.
Třetí stopa souvisí s dlouhodobými spekulacemi o zcela nové generaci profesionálních notebooků Applu. Podle zákulisních informací firma pracuje na výrazně přepracovaném stroji, který by mohl nabídnout OLED displej, tenčí konstrukci, mobilní připojení a možná i dotykové ovládání. Některé zdroje přitom naznačují, že Apple zvažuje opustit označení MacBook Pro a sáhnout po názvu MacBook Ultra.
Fotogalerie
Nová vlajková loď mezi notebooky?
Pokud se spekulace potvrdí, mohl by MacBook Ultra představovat nejvýkonnější a technologicky nejpokročilejší notebook v historii Applu. Zařízení by se zařadilo nad současné modely MacBook Pro a stalo by se pomyslnou výkladní skříní toho nejlepšího, co Apple v oblasti přenosných počítačů nabízí.
Je však potřeba dodat, že Apple zatím existenci podobného produktu oficiálně nepotvrdil. Veškeré současné informace vycházejí z náznaků v systému, zákulisních úniků a analýz vývojářů. Přesto nejde o první zmínky, které se kolem MacBooku Ultra objevují. Naopak, během posledních měsíců se podobné spekulace začínají objevovat stále častěji.
Pokud by Apple skutečně na novém notebooku pracoval, jeho představení by mohlo dorazit nejdříve koncem letošního roku, případně během první poloviny roku 2027. Právě tento termín zmiňují i některé zdroje blízké dodavatelskému řetězci Applu.