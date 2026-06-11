Apple uznal chybu v designu Maců! V macOS 27 konečně opravil to, co loni naštvalo tisíce uživatelů

Když Apple loni představil Liquid Glass v macOS Tahoe, reakce uživatelů byly rozporuplné. Zatímco jedni nový vzhled vítali, jiní kritizovali horší čitelnost, nekonzistentní design i zbytečně výraznou průhlednost. Zdá se ale, že si Apple připomínky vzal k srdci. macOS 27 Golden Gate přináší řadu úprav, které mají prostředí zpřehlednit a zpříjemnit každodenní používání.
Liquid Glass se při svém debutu v macOS Tahoe stal jedním z nejdiskutovanějších prvků celého systému. Na rozdíl od iPhonu či iPadu však mnozí uživatelé měli pocit, že nová designová filozofie na Macu působí nedotaženě. Kritika se týkala především problematické čitelnosti textu, nekonzistentních tvarů oken, příliš výrazných zaoblených rohů nebo celkového dojmu, že jde spíše o efektní vrstvu než skutečně promyšlený redesign. Na diskusních fórech se objevovaly dlouhé debaty a někteří uživatelé dokonce odkládali aktualizaci systému právě kvůli vzhledu.
Apple nyní v macOS 27 Golden Gate přichází s řadou úprav, které sice nepředstavují revoluci, ale ve výsledku mohou znamenat výrazně příjemnější práci. Jednou z největších novinek je možnost nastavit si intenzitu efektu Liquid Glass. V Nastavení systému v sekci Vzhled nově přibyl samostatný posuvník, pomocí kterého lze upravit míru průhlednosti systémových prvků. Uživatelé si mohou zvolit průzračnější variantu, která nechává více vyniknout pozadí, nebo naopak sáhnout po více tónovaném provedení, které zlepšuje čitelnost textu. Nechybí ani několik mezistupňů. Apple však zároveň upozorňuje, že ani nejprůhlednější varianta neodpovídá extrémně čirému efektu, který firma původně prezentovala při uvedení Liquid Glass na WWDC 2025.
Změn se dočkala také samotná práce s průhledností. Komplexnější obsah v pozadí je nyní lépe rozostřen a difuzně upraven tak, aby nepůsobil rušivě. Apple hovoří o tmavších okrajích a výraznějších světelných odlescích, které mají vytvářet větší pocit hloubky a jasněji oddělovat jednotlivé prvky uživatelského rozhraní.
Další úpravy míří na konzistenci celého systému. Panely nástrojů v aplikacích nově používají jednotnější podobu, díky čemuž jsou názvy sekcí i skupiny ovládacích prvků lépe čitelné. Sjednocení se dočkaly také rohy oken. Ty sice zůstávají zaoblené, ale už nepůsobí tak výrazně jako v macOS Tahoe. Výsledkem je uhlazenější vzhled, který lépe odpovídá tradiční estetice macOS.
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Apple zapracoval také na rozpoznatelnosti aktivních oken. Díky upravené průhlednosti, novým stínům a přepracovanému vzhledu postranních panelů je nyní snazší poznat, se kterým oknem právě pracujete. Právě postranní panely přitom prošly jednou z nejviditelnějších změn. Už nepůsobí jako samostatně plovoucí prvky oddělené od zbytku okna. Nově sahají od okraje k okraji, čímž vytvářejí čistší a méně rušivý dojem. Zmizely i zbytečné stíny, které dosud zabíraly cenný prostor.
Potěší i návrat barevných ikon v postranních panelech. Apple je v macOS Tahoe odstranil ve prospěch monochromatického vzhledu, ale řada uživatelů si stěžovala na horší orientaci. V Golden Gate se proto barvy vracejí, což přispívá k rychlejšímu rozpoznání jednotlivých sekcí.
Určitých úprav se dočkaly i samotné ikony aplikací. Přestože Apple trvá na sjednoceném „squircle“ tvaru, tedy ikonách s oblými rohy, přepracoval jejich vnitřní vrstvení. Nové ikony využívají více vrstev Liquid Glass, díky čemuž působí ostřeji a detailněji napříč světlým, tmavým, tónovaným i průhledným režimem. Některé často používané položky v řádku nabídek navíc nově doplňují ikony, které mají usnadnit orientaci.
Zajímavou novinkou je také využití technologie HDR přímo v uživatelském rozhraní. Apple ji nasazuje pro zvýraznění hloubky a prostorového dojmu některých prvků systému, což má celému prostředí dodat větší vizuální bohatost bez toho, aby působilo přeplácaně.
macOS 27 Golden Gate kromě designových změn přinese i nové funkce Apple Intelligence a další optimalizace výkonu, které mají systém celkově zrychlit. V současnosti je aktualizace dostupná pouze vývojářům. Veřejná beta verze dorazí podle Applu v průběhu července, zatímco finální vydání pro všechny uživatele se očekává tradičně na podzim.
Ačkoliv se může zdát, že jde jen o sérii drobných kosmetických úprav, právě podobné detaily často rozhodují o tom, zda se systém používá příjemně každý den. A v případě Liquid Glass to vypadá, že Apple tentokrát skutečně naslouchal tomu, co mu uživatelé říkali.