Stáhněte si nové tapety z macOS 27 už nyní

Apple včera na WWDC 2026 představil nový macOS 27 Golden Gate a spolu s ním dorazily i zcela nové systémové tapety. Přestože si na finální vydání systému budeme muset počkat ještě několik měsíců, tapety si můžete stáhnout a používat už nyní.
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Letošní verze macOS je v mnoha ohledech výjimečná. Apple totiž poprvé po dlouhé době sáhl při pojmenování systému jinam než po národním parku, jezeru nebo jiné přírodní lokalitě. Novinka dostala jméno podle ikonického mostu Golden Gate v San Francisku, který patří mezi nejznámější symboly Kalifornie.
Zajímavostí je i samotný vzhled tapet. Apple letos sjednotil vizuální styl napříč svými operačními systémy, takže iOS 27, iPadOS 27 a macOS 27 Golden Gate využívají stejný designový základ. Ten tvoří abstraktní zakřivené tvary, které při bližším pohledu vytvářejí stylizované číslo 27.
Stejně jako v minulých letech jsou k dispozici světlé i tmavé varianty. Součástí systému budou navíc také dynamické verze, které se během dne automaticky mění podle denní doby. Ty však budou fungovat pouze přímo v macOS 27 Golden Gate.
Pokud se vám nový vzhled líbí, můžete si statické tapety v plném rozlišení stáhnout už nyní a nastavit je na svůj Mac. Stačí otevřít Nastavení systému, přejít do sekce Tapeta a následně vybrat vlastní obrázek z Fotek, Finderu nebo jiného umístění v systému.
Nové tapety jsou jen jednou z mnoha novinek, které macOS 27 Golden Gate přináší. Apple zároveň vylepšil designový jazyk Liquid Glass, představil novou aplikaci Siri využívající Apple Intelligence a rozšířil možnosti aplikace Zkratky o podporu přirozeného jazyka.