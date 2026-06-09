Safari v iOS 27 a macOS 27 dostává chytré AI funkce. Pohlídá weby a vytvoří i vlastní rozšíření

Apple na letošní konferenci WWDC představil několik novinek pro prohlížeč Safari, které mají usnadnit každodenní práci na internetu. Vedle hlubší integrace Apple Intelligence přichází i zcela nová funkce s názvem „Notify Me“, díky níž může Safari automaticky sledovat změny na vybraných webových stránkách a upozornit vás, jakmile se na nich něco změní.
Praktické využití je poměrně široké. Safari v iOS 27 například dokáže hlídat produkt, který je momentálně vyprodaný, a upozornit vás ve chvíli, kdy se znovu objeví skladem. Stejně tak může sledovat změny na stránkách s rezervacemi, vstupenkami nebo jiným obsahem, který se průběžně aktualizuje. Uživatel už tak nemusí web opakovaně otevírat a ručně kontrolovat, zda se něco změnilo.
Novinek se dočkají také samotné panely. Díky využití umělé inteligence bude Safari schopné automaticky seskupovat otevřené karty podle témat. Pokud tak máte současně otevřené pracovní dokumenty, stránky s cestováním a třeba recepty, prohlížeč je dokáže přehledně rozdělit do logických skupin bez nutnosti ruční organizace.
Apple ukázal i další zajímavou možnost propojenou s novou generací Siri. Uživatel bude moci běžnou řečí popsat, jak by chtěl určité webové stránky upravit, a Safari následně vytvoří vlastní rozšíření, které se o požadovanou změnu postará. Teoreticky tak bude možné například jednoduše zadat, že chcete na určitém webu skrýt rušivé prvky nebo zvýraznit důležité informace, aniž by bylo nutné programovat vlastní doplňky.
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Jedna podstatná informace ale přece jen zazněla. Apple potvrdil, že nové pokročilé funkce Siri založené na umělé inteligenci nebudou při letošním spuštění beta verzí dostupné v zemích Evropské unie ani v Číně. Funkce jako vytváření vlastních rozšíření pomocí přirozeného jazyka si tak budou muset evropští uživatelé pravděpodobně ještě nějakou dobu počkat.