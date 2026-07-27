Apple rozšířil satelitní tísňové volání do dalších zemí. Češi a Slováci mají ale dál smůlu

Apple pokračuje v rozšiřování jedné ze svých nejzajímavějších bezpečnostních funkcí posledních let. Emergency SOS via Satellite je nově dostupné ve dvou dalších evropských zemích – Andoře a na Islandu. Pro tamní uživatele iPhonů to znamená, že si v případě nouze mohou přivolat pomoc i v místech, kde není dostupný mobilní signál ani Wi-Fi. Pro české a slovenské uživatele se ale bohužel nic nemění.
Satelitní tísňové volání je k dispozici na iPhonech 14 a novějších, přičemž v nově podporovaných zemích funguje také na Apple Watch Ultra 3. Stačí mít nainstalovaný iOS 26.4 nebo watchOS 26.4 a v případě nouze vás telefon navede k navázání spojení se satelitem, přes který odešle zprávu záchranným složkám. Funkce je určena především pro situace v horách, odlehlých oblastech nebo kdekoliv mimo dosah mobilních sítí.
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Apple tak už tuto technologii nabízí ve dvacítce zemí a regionů. Nechybí například Spojené státy, Kanada, Velká Británie, Francie, Německo, Itálie, Španělsko, Rakousko, Nizozemsko, Belgie, Austrálie, Nový Zéland nebo nově právě Andorra a Island. Česká republika ani Slovensko mezi podporovanými státy stále nefigurují, což je ale třeba vzhledem k podpoře v sousedním Rakousku docela zvláštní.
Je ale pravda, že spuštění podobné služby není jen otázkou rozhodnutí Applu. Firma totiž musí v každé zemi spolupracovat s místními úřady a záchrannými složkami, aby byla zajištěna správná funkčnost celého systému. Přesto je škoda, že se rozšiřování podpory střední Evropě zatím vyhýbá.
Pokud tedy vyrážíte často do hor nebo do míst bez mobilního signálu, budete si muset v Česku i na Slovensku ještě počkat. Apple sice uvádí, že na rozšíření služby do dalších zemí průběžně pracuje, kdy se mezi podporované státy dostanou právě Česká republika a Slovensko, však zatím zůstává otázkou.
V čem východní Evropa smůlu nemá, že? :-D