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Apple rozšířil satelitní tísňové volání do dalších zemí. Češi a Slováci mají ale dál smůlu

Vše o Apple
J. FilipJiří Filip
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Apple pokračuje v rozšiřování jedné ze svých nejzajímavějších bezpečnostních funkcí posledních let. Emergency SOS via Satellite je nově dostupné ve dvou dalších evropských zemích – Andoře a na Islandu. Pro tamní uživatele iPhonů to znamená, že si v případě nouze mohou přivolat pomoc i v místech, kde není dostupný mobilní signál ani Wi-Fi. Pro české a slovenské uživatele se ale bohužel nic nemění. 

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Satelitní tísňové volání je k dispozici na iPhonech 14 a novějších, přičemž v nově podporovaných zemích funguje také na Apple Watch Ultra 3. Stačí mít nainstalovaný iOS 26.4 nebo watchOS 26.4 a v případě nouze vás telefon navede k navázání spojení se satelitem, přes který odešle zprávu záchranným složkám. Funkce je určena především pro situace v horách, odlehlých oblastech nebo kdekoliv mimo dosah mobilních sítí. 

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Apple tak už tuto technologii nabízí ve dvacítce zemí a regionů. Nechybí například Spojené státy, Kanada, Velká Británie, Francie, Německo, Itálie, Španělsko, Rakousko, Nizozemsko, Belgie, Austrálie, Nový Zéland nebo nově právě Andorra a Island. Česká republika ani Slovensko mezi podporovanými státy stále nefigurují, což je ale třeba vzhledem k podpoře v sousedním Rakousku docela zvláštní. 

Je ale pravda, že spuštění podobné služby není jen otázkou rozhodnutí Applu. Firma totiž musí v každé zemi spolupracovat s místními úřady a záchrannými složkami, aby byla zajištěna správná funkčnost celého systému. Přesto je škoda, že se rozšiřování podpory střední Evropě zatím vyhýbá.

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Pokud tedy vyrážíte často do hor nebo do míst bez mobilního signálu, budete si muset v Česku i na Slovensku ještě počkat. Apple sice uvádí, že na rozšíření služby do dalších zemí průběžně pracuje, kdy se mezi podporované státy dostanou právě Česká republika a Slovensko, však zatím zůstává otázkou.

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Zdroj
Diskuze
Apple

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