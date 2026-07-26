Nastavení vlastního vyzvánění iPhone byla roky noční můra. Teď je to ale záležitost na pár vteřin a zvládne to každý

Vlastní vyzvánění patří mezi nejoblíbenější možnosti přizpůsobení telefonu. Pokud používáte iPhone s aktuální verzí iOS, už kvůli tomu nemusíte instalovat GarageBand ani složitě převádět zvukové soubory přes počítač. Stačí mít připravený krátký zvukový soubor a během několika klepnutí z něj vytvoříte nové vyzvánění přímo v telefonu.
Podporovány jsou soubory ve formátu MP3 nebo M4A o maximální délce 30 sekund. Může jít například o vlastní nahrávku, zvukový efekt nebo krátký hudební úryvek uložený v aplikaci Soubory.
Jak nastavit vlastní vyzvánění
Celý postup zabere jen několik okamžiků:
- Otevřete aplikaci Soubory.
- Najděte zvukový soubor ve formátu MP3 nebo M4A (maximálně 30 sekund dlouhý).
- Podržte na souboru prst a zvolte možnost Sdílet.
- V nabídce akcí klepněte na Použít jako vyzvánění.
Po dokončení se nový tón automaticky objeví v nabídce Nastavení → Zvuky a haptika → Vyzvánění, kde bude zároveň nastaven jako výchozí. Odtud jej můžete kdykoliv změnit nebo odstranit přejetím prstu doleva a volbou Smazat.
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Funguje i s vlastními nahrávkami
Stejný postup lze využít také u některých dalších aplikací. Pokud si například v Diktafonu nahrajete vlastní zvuk nebo hlasovou zprávu, můžete ji rovnou použít jako vyzvánění bez nutnosti jakýchkoliv dalších úprav.
Je ale dobré pamatovat na jedno omezení. Skladby dostupné prostřednictvím předplatného Apple Music není možné tímto způsobem použít jako vyzvánění. Pokud chcete jako vyzvánění používat konkrétní komerční skladbu, je stále nutné zakoupit její verzi určenou pro vyzvánění prostřednictvím iTunes Store.
Možnost nastavit vlastní vyzvánění přímo ze souboru výrazně zjednodušuje celý proces. Pokud jste se dříve složitému nastavování vyhýbali, dnes zvládnete vše během několika sekund přímo na iPhonu.
Před 20 lety tohle uměl každý průměrný mobil. Neskutečný posun.