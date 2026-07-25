Netflix vytáhl nové trháky na víkend. Jeden z nich vás šokuje extrémní pomstou za nevěru

I tento týden byl v podání Netflixu zajímavý. Pojďme se na nové přírůstky podívat.
72 hodin
Čtyřicetiletý manažer si chce udržet svoje teplé místečko, a tak vyrazí s partou mladých na třídenní rozlučku se svobodou. Pozvánku na tuhle akci ale dostal jenom omylem.
Falešné pravdy
Po matčině nečekané smrti se Ruth vrací domů za svým otcem. Ten se ale chová tak divně, že se dcera začne ptát, co se vlastně stalo.
Ransom Canyon (série 2)
Tři dynastie rančerů bojují v texaském městečku o svoji půdu, rodinné dědictví i lidi, na kterým jim záleží. A neobejde se to bez velkých emocí.
Elitní jednotka
Po nevídaném útoku na jeho jednotku musí vysoce postavený důstojník odložit odchod do výslužby a vyrazit místo toho do akce. A přitom se smířit s dávnou tragédií.
Elize: Její stín
Bývalá společnice zjistí, že její bohatý manžel si s věrností hlavu moc neláme, a nakonec se s jeho zradou vyrovná extrémním způsobem.