Skvělé filmové a seriálové Netflix novinky za tento týden

I v tomto týdnu Netflix přidal několik zajímavých novinek. Pojďme na ně společně mrknout.
Černý králík
Kriminální seriál. Majitel úspěšné restaurace se kvůli bratrovi, kterému jdou po krku lichváři, nechá vtáhnout do nebezpečného podsvětí New Yorku.
Dobrá partie
Romantický seriál. Do hotelu Modrý úplněk dorazí kultivovaný host s postranními úmysly. Rychle se ale zaplete se dvěma sestrami, co tam pracují, a bude z toho bizarní milostný trojúhelník.
Řekla možná
Dramatický seriál. Mavi se dozví, že patří do bohaté turecké dynastie. Z Hamburku, kde vyrůstala, proto vyrazí do nablýskaného Istanbulu a její vztah s partnerem tak čeká náročná zkouška.
Bunkr pro miliardáře
Světem otřásá nevídaný konflikt, a dvě rodiny miliardářů se proto ukryjí v luxusním bunkru. Život jim tam ale zkomplikují dozvuky jejich nedávné roztržky. Seriálové sci-fi.