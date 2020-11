Listopadové novinky na Netflixu: 7 nových skvělých filmů, které by vám neměly tento měsíc uniknout

Je začátek měsíce a Netflix přidává do své rozsáhlé knihovny další filmy. Nutno říct, že 16 filmů koncem října zmizelo kvůli vypršení licence. Rozloučit jsme se tak včera mohli s filmy jako Špinavý trik, Bohémové, Bláznivý příběh Robina Hooda, Equalizer 2 nebo skvělým filmem Chyť mě, když to dokážeš. Celkem tak k dnešnímu dni zmizelo z Netflixu 16 filmů. Není třeba ale věšet hlavu. Netflix 1. listopadu přidává zajímavé sedmero v čele s dvěma oscarovými snímky. Pojďme se tedy na to podívat.

V pravé poledne

Jste-li fanouškem klasických westernů z 50. let, je tento film přesně pro vás. Šerif chce po svatbě odjet z městečka. Donese se k němu ale zpráva, že na cestě je vrah, který se chce pomstít mu i městu. V hlavní roli uvidíte Garyho Coopera, který si za roli Willa Kane vysloužil Oscara. Dále tento film obdržel zlatou sošku za střih, zvuk, a píseň. Taktéž získal čtyři Zlaté glóby.

1917

Další Oscary ověnčený snímek. Film zobrazuje hrůzy 1. světové války. Naprosto vás dostane kamera, neboť tvůrci vynaložili velké úsilí, aby střihů bylo v tomto snímku co nejméně. Povedlo se, jelikož 1917 dostal Oscara za kameru. Kromě toho také za mix zvuku a vizuální efekty. Taktéž má na kontě dvojici Zlatých glóbů.

Jackass: Děda mizera

Jistě znáte skupinku bláznů, kteří si říkají Jackass. Parta okolo Johnyho Knoxvilla se proslavila bláznivými a nechutnými sketchy, které pobavily spousty lidí. Zde hraje Johny dědu malému vnukovi Billymu, který je na cestě po Americe. Zřejmě vám je jasné, že bude o zábavu postaráno.

Jackass: Děda Mizera .5

Tento film je jakýmsi drobným pokračováním snímku uvedeného výše. Fanoušci se dočkají spousty bonusových scén, které by vám, pokud se vám líbil předešlý film, neměly uniknout. Žádnou vědu ale od těchto snímků nečekejte a sledujte je za situace, kdy chcete „vypnout“.

Pražské orgie

Ano, Netflix se rozhodl přidat další český film. Americký spisovatel Nathan Zuckerman přijíždí do Prahy, aby odvezl rukopis dosud nevydané knihy. Film Ireny Pavláskové, ve kterém můžete v hlavních rolích spatřit Jonase Chernicka, Kseniyi Rappoport, Pavla Kříže, Kláru Issovou nebo Miroslava Táborského.

Příšerná tchýně

Hlavní hrdinka hledá toho pravého. Když jej konečně najede, zjistí, že jeho matka je doslova tou „pravou tchýní“. Celkem dobrá komedie, u které se rozhodně zasmějete. Třešničkou na dortu je pak Jennifer Lopez v hlavní roli.

Dennis – postrach okolí

Téměř každý zřejmě slyšel o tomto filmu. Malý Dennis má andělskou tvář, jinak je ale ďábel. Ač v jádru není vůbec zlý kluk, svými vylomeninami pije krev sousedovi panu Wilsonovi, který malého Dennise nemůže vystát.