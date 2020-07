Komedie Ted Lasso zamíří na Apple TV+ již příští měsíc

Jablečná společnost se snaží zásobovat svou streamovací službu Apple TV+ všemožným obsahem, a dohnat tak konkurenci v podobě Netflixu, Hulu a Disney+. Ačkoliv je zatím platforma po stránce počtu snímků spíše chudší příbuzný zmíněných služeb, Apple poslední měsíce podepisuje jednu exkluzivní smlouvu za druhou a propaguje filmy pomocí známých tváří jako je Tom Hanks v novém válečném dramatu Greyhound nebo Will Smith v akčním Emancipation. Přesto technologický gigant nezapomíná ani na odpočinkové komedie jako je chystaný snímek Ted Lasso s Jasonem Sudeikisem v hlavní roli, který si na Apple Tv+ odbude svou premiéru již v srpnu.

Pokud tápete čí osud bude komediální film s příměsí pěkně černého humoru sledovat, pro odpověď nemusíte chodit daleko. Hlavní hrdina Teda Lasso totiž dostává na starost koučování vysokoškolského fotbalového týmu, jen aby byl záhy uvalen do nepříliš záviděníhodné situace. Je totiž najat jako hlavní trenér anglických fotbalistů, ačkoliv nemá s klasickým evropským fotbalem jakoukoliv zkušenost a je rád, že se trefí do míče. Po sérii vážných snímků a napínavých thrillerů tu tak máme odpočinkovou jednohubku pro celou rodinu, která sice díru do světa hlubokým příběhem pravděpodobně neudělá, ale zato pořádně zabaví a nabídne náhled do zákulisí americké i anglické sportovní ligy. Zejména pro milovníky míčových kratochvílí se tak jedná o poměrně lákavou podívanou, kterou by si neměli nechat ujít. Tak či onak, komedie Ted Lasso zamíří na streamovací službu Apple TV+ za pár týdnů, byť bude z pochopitelných důvodů chybět i oficiální premiéra v kinech po celém světě.