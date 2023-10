6 čerstvě přidaných novinek na Netflixu, které rozhodně stojí za zhlédnutí

Netflix neustále přidává celu řadu novinek. Máme říjen, což znamená, že Netflix bude přidávat celou řadu nových hororů. S tímto procesem již začal a skutečně se máme na co těšit. Pojďme se tedy podívat na to, co Netflix přidal v posledním týdnu.

Seminář

Hororový film ze Švédska. Nesourodá parta úředníků vyrazí na zdánlivě nevinný teambuilding, který jim ale trochu pokazí vzájemné neshody. A taky krvežíznivý zabiják.