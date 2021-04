Nejlepší pořady o vaření na Netflixu

Máme zde velikonoční svátky, ke kterým neodmyslitelně patří pohoda, klid a hlavně jídlo. Jelikož letošní Velikonoce budou opět spíše neprobíhat a pomlázka zůstane leckomu zapovězena, budou se svátky točit hlavně kolem domova a jídla. Dnes jsme si pro vás připravili několik netflixových pořadů o vaření a pečení. Poněvadž jde většinou o „profíky za plotnou“, možná se necháte inspirovat a v pondělí budete mít na stole nějaký pekařský či kulinářský skvost. Většina z níže uvedených pořadů je konstruována jako soutěž, což je rozhodně fajn, jelikož divák uvidí v jedné epizodě hned několik výtvorů. Pokud vás Netflix již nějakou dobu láká, mějte na paměti, že novým uživatelům je nabízena možnost vyzkoušet si službu po prvních 30 dní zdarma. Když vám nesedne, není žádný problém ji po několika týdnech zrušit.

Laskominy

Jde o seriál, v němž amatérští kuchaři představují vlastní verze klasických jídel. Ovšem daleko nápaditějším způsobem. V tomto seriálu vás dojmou jak hotové pokrmy, tak překrásné pohádkové prostředí, do nějž je soutěž situována.

Cukrová horečka

Skvělá soutěž, kde týmy mají za úkol upéct cupcake, cukrovinu a dort. Čas běží a vyhrát může jen jeden tým. Výborný seriál, u kterého nebudete věřit vlastním očím, jaký skvost jsou schopni dva lidi vytvořit například za pouhou hodinu. Tento pořad je skvělý na inspiraci pro pečení cupcaků, jejichž příprava není nic těžkého. Ovšem ozdobit je jako naši soutěžící? To je jiný level. Posuďte sami.

Zumbovy božské dezerty

Další soutěž o peněžitou odměnu, ve které opět budou chtít týmy dojmout porotu svým cukrářským umem. Hraje se o 100 tisíc dolarů a soutěž probíhá pod drobnohledem Adriana Zumby, neboli „krále makronek“.

Nadiya peče

Tento seriál má povahu „kuchařky“. Nadiya totiž každou epizodu předvádí a komentuje recept na úžasné dobroty a dezerty. Nečekejte přitom žádné klasiky v podobě dortů a podobně. Vzhledem k původu autorky jde spíše o exotické dezerty.

To nejlepší ze zbytků

Známe to všichni – dojídání včerejšího jídla. I když jídlo druhý den občas chutná úplně jinak, neznamená to, že by se snad z něj nedokázal vytvořit úžasný pokrm. V této soutěži jde právě o výše popsané. Ze zbytků vytvořit něco nevšedního. Skvělá podívaná.